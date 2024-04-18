РФ знищила майже всю теплову генерацію: Зеленський закликав до негайної допомоги

Щоб війна Росії проти України перейшла до справедливого завершення, необхідно діяти більш рішучіше, ніж Володимир Путін, сказав Володимир Зеленський.

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Україні потрібно ППО для захисту стратегічних об'єктів від атак Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяІнформ

Україна потребує негайної допомоги з боку союзників у вигляді західних систем протиповітряної оборони. Агресор Росія знищила майже всю теплову генерацію. Можливо, під загрозою обстрілів опиняться атомні станції та мережі розподілу. Потрібно діяти рішучіше, ніж агресор Росія. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спеціального засідання Європейської ради він сказав про те, що потрібно забезпечити справедливе завершення війни.

"Нам усім із вами потрібно зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення", - зазначив гарант.

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Він висловив подяку канцлеру ФРН Шольцу за рішення про виділення додаткового Patriot і ракет для протиповітряної оборони.

Також президент акцентував увагу на тому, що російські окупанти вже знищили майже всю теплову електрогенерацію України.

"Під ударами терористів - дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", - сказав Зеленський.

Український гарант закликав вирішити питання силою - надати Україні системи Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

"(Вирішити питання можна, - ред.) системами, які є у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпека... Що більші наші ударні спроможності, то швидше російський окупант буде змушений залишити суверенну територію України та завдяки цьому буде змушений залишити у спокої кожного із сусідів, усю Європу", - наголосив Володимир Зеленський.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України - головні новини:

Окупанти Росії знищили всі трансформаторні підстанції в Харкові, говорив мер Ігор Терехов. Також ворог повністю зруйнував ТЕЦ-5 і Зміївську ТЕС та низку інших енергетичних об'єктів. Електроенергія в місті подається за графіками.

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом унаслідок нічної ракетної атаки 11 квітня. ПАТ Центренерго втратило 100% генерації.

Трипільську ТЕС було знищено через те, що в України закінчилися ракети для ППО, сказав Володимир Зеленський. Союзники дають техніку, проте її не вистачає.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

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