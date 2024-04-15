"Біль, сльози": росіяни вбили відомого українського сержанта Павла Петриченка

Український сержант Павло Петриченко воював на фронті у складі 59-ї бригади.

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На фронті загинув український сержант Павло Петриченко / Колаж: Главред, фото: facebook/Марина Петриченко, t.me/brat_pp

Російські окупанти вбили українського сержанта Павла Петриченка. Про це заявила його сестра Марина Петриченко на своїй сторінці у Facebook.

"Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала сестра Павла.

Павло воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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На фронті загинув український сержант Павло Петриченко / фото: скріншот

Ігор Лачен зазначив, що Петриченко загинув увечері сьогодні, 15 квітня. Він називає його "моральним авторитетом та орієнтиром".

"Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн – на полі бою. Паша Петриченко, на щиті. Біль, сльози, памʼять", - написав Лачен.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення Павло очолив штаб майбутньої Партії Сергія Притули, про що планували оголосити у березні 2022 року. Сам же Притула емоційно відреагував на загибель героя.

На фронті загинув український сержант Павло Петриченко / фото: Facebook/Сергій Притула

"Пашка… Паш… Павлуша… Господи, скільки ще?!!! Скільки ще ти будеш забирати "сіль землі"?!!!!!!! Тобі там сумно, Господи? Чи що?!!!!!!!!!! Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш… Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! До кінця моїх днів! Паш, люблю!!!! Не вірю…" - написав Сергій Притула.

На фронті загинув український сержант Павло Петриченко / фото: скріншот

Хто такий Павло Петриченко

Павло Петриченко був активістом та одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк?". За лічені тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він очолив штаб нової партії Сергія Притули, про що планували оголосити вже в березні 2022 року. Тоді всі готувалися до великого з'їзду партії. В інтерв'ю LB.ua він зізнавався, що на підсвідомому рівні готувався до зовсім інших справ, розуміючи, що в країні дійсно може розпочатися повномасштабна війна.

Вже у березні Павло почав розбудовувати волонтерський центр. Він розумів, що зараз настав його час вступити у лави ЗСУ. Павло придбав для себе базовий набір речей. 24 лютого він отримав у військкоматі автомат, щоб у випадку вторгнення окупантів у Київ він міг захистити себе та інших. У перші дні війни він возив гуманітарну допомогу у Київську область, де вже тривали бойові дії.

Вже у квітні Павло офіційно став на захист держави, воював на півдні країни. Бригада Петриченка брала участь у контрнаступі на Херсонщині, вибиваючи ворога з українських територій. Сержант керував дронами, розвідував позиції окупантів та коригував вогонь мінометної батареї.

Нещодавно Павло Петриченко став автором гучної петиції про обмеження роботи онлайн-казино хоча б на час дії воєнного стану. Він вважав це надважливим. Тоді петиція набрала необхідну кількість голосів за рекордно короткий час і президент України Володимир Зеленський дав дорученення розглянути можливість введення відповідних обмежень.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

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