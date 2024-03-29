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Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2024, 22:11
Президент України дав доручення СБУ і не тільки, щоб ті зібрали всю аналітику з питання.
казино, Зеленський
Зеленський відреагував на петицію про обмеження доступу до онлайн-казино / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

В Україні опублікували електронну петицію з проханням обмежити роботу онлайн-казино. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів - понад 26 тисяч із 25-ти необхідних. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відреагував на це і вже розповів, що буде з цим робити.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція з тематики казино - онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства", - сказав президент.

Він заявив, що доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретареві РНБО "зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення".

відео дня

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино

Петиція №22/223008-еп була зареєстрована на сайті президента 29 березня цього року. Військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко, який написав цю петицію, акцентував на необхідності якомога швидше внести її на розгляд до парламенту. Він просить обмежити доступ до онлайн-казино хоча б на час дії воєнного стану.

"Військовослужбовці вже третій рік перебувають далеко від своїх родин, у стресових умовах і без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими... Непоодинокими є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім'ї в "боргову яму", або ж здають до ломбардів дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам", - ідеться в тексті петиції.

Що просять ввести в законодавство:

  • заборона азартних ігор і доступ до онлайн-казино для військовослужбовців;
  • заборона реклами азартних ігор із використанням символіки ЗСУ та будь-якої пов'язаної символіки або предметів із війною та армією - форма, каска, автомат тощо;
  • заборона благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;
  • заборона військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов'язаних фізичних чи юридичних осіб;
  • заборона будь-якої реклами або публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
  • заборона ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного призначення;
  • зобов'язання інтернет-провайдерів і мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Раніше повідомлялося, Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік. Згідно з декларацією Зеленського, він і його сім'я за рік заробили понад 12 мільйонів гривень, частину цієї суми становить продаж ОВДП.

Також відомо, що Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і знайшов їм заміну. Він звільнив Андрія Смирнова і вже призначив на його місце Ірину Мудру, яка раніше працювала заступником міністра юстиції. Під звільнення також потрапив Андрій Дніпров, його посаду обійме Олена Ковальська.

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Володимир Зеленський казино петиция
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