"Дорога життя": військовий експерт розповів, чи зможуть ЗСУ утримати Сєвєродонецьк

Луганська обалсть / Сергій Гайдай

Росія захопила 95% території Луганської області. Бойові дії розгортаються за Сєвєродонецьк і "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ТСН, що у ЗСУ є шанс утримати ці 5%.

"Це буде дуже важко. Достовірність цього не така велика на сьогодні. Але шанс утримати є, особливо місто Сєвєродонецьк. Якщо ми зможемо забезпечити сухопутний коридор для підтримки нашого угруповання в місті Сєвєродонецьк, тоді, так, є шанс утримати цю територію. Хоча РФ буде кидати в бій стільки військ, скільки у неї буде зараз боєздатних частин", - говорить Олег Жданов.

За його словами, Сєвєродонецьку може загрожувати доля Маріуполя, але якщо російським військам вдасться з'єднатися де-небудь між Попасною і Лиманом.

"Тоді Сєвєродонецьк може опинитися в оточенні. Але Генштаб контролює ситуацію і, принаймні, буде здійснюватися відведення військ, щоб не допустити цього оточення, якщо така загроза стане реальною. Якраз траса Лисичанськ-Бахмут, і забезпечує, буде чи не буде кільце", - говорить експерт.

Якщо росіяни переріжуть трасу, то гарнізон Сєвєродонецька не зможе вести бойові дії, у них не буде ні палива, Ні боєприпасів, ні їжі.

"Це "дорога життя" на сьогодні. До речі в самому Сєвєродонецьку ситуація я б сказав мабуть найкраща, тому що там наші війська дають гідний опір ЗС РФ і утримують ті позиції, які займали. Так, бої йдуть на околицях міста, але просування російських військ не спостерігається ні на одному з напрямків. Хоча вони атакують місто з трьох напрямків. А ось ця дорога - це і є траса забезпечення наших військ. Вона не єдина, відразу скажу, але основна", - сказав Олег Жданов.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

Дивіться онлайн новини Донбас

Читайте також: