У Волновасі росіяни вбили військового капелана ПЦУ

У Волновасі вбили військового капелана ПЦУ

У Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова), повідомляє пресслужба ПЦУ.

"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться в повідомленні.

Також в ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений в ченці в Свято-Феодосійському монастирі міста Києва, довгий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.