Будинки людей перетворили на хліви і розбомбили церкву: як окупанти "господарювали" на Житомирщині

Як окупанти "господарювали" на Житомирщині / zt.npu.gov.ua

ЗСУ повністю звільнили Житомирську область від російських окупантів, але ті залишили після себе пошкоджені і обкрадені будинки, розграбовані магазини, зруйновані дороги, мости і навіть церкву.

Найбільше постраждала північ регіону, зокрема село В'язівці в Народницькій громаді. Цей населений пункт у перші дні війни потрапив під обстріл армії РФ, повідомили у прес-службі Національної поліції Житомирської області.

У с. В'язівці під ракетний обстріл у перші дні потрапили житлові будинки та місцевий храм. Церква Різдва Пресвятої Богородиці в цьому році повинна відсвяткувати 160-річчя заснування, але в будівлі, яка є пам'яткою архітектури національного значення, світяться проломи в даху, куполах і стінах. Фактично більш-менш вціліла тільки дзвіниця.

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Не встояли від вибухової хвилі і прилеглі приватні будинки звичайних мирних жителів села. Будинок Олени знаходиться за 200-250 метрів від епіцентру найближчого вибуху. Жінка розповідає, що все сталося дуже швидко і в цей момент вона була в будинку:

"Хвилею мене збило з ніг і відкинуло через дві кімнати, аж у сіни. Сильно зруйнувало дах і вікна, порубало стіни. Зараз підлатали трохи покрівлю, але все одно підтікає. Сьогодні ж дощ", - каже Олена.

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Житель села Грезлі В'ячеслав розповідає, що на момент окупації в населеному пункті залишилося трохи більше півтора десятка людей, переважно літніх, яким за станом здоров'я або віком кудись переїжджати складно. У будинку його односельчанки Галини Адамівни жили окупанти.

У паркан її домогосподарства окупанти в'їхали танком. Понівечені і розкурочені й інші будинки на вулиці. Практично у всіх виламані двері або вибиті вікна, якщо не від обстрілів, то для мародерства. В одному з будинків, де кафіри тимчасово жили, - повний безлад. Гідне раніше житло стало більше схоже на хлів, де тримають худобу.

Деякі окупанти проживали навіть у стічній трубі під дорогою, натягнувши туди матраців з чужих будинків і ковдр.

zt.npu.gov.ua

zt.npu.gov.ua

Нагадаємо, в понеділок, 4 квітня, військ РФ на території Житомирської області немає. Про це заявив керівник Житомирської обласної Військової адміністрації Віталій Бунечко.

Зазначимо, що в Росії на сайтах приватних оголошень почали з'являтися пропозиції про продаж особистих речей, які російські окупанти вкрали в Україні. Очевидно, що речі і навіть одяг було викрадено під час розграбування будинків мирних громадян.

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