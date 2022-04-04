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ЗСУ витіснили ворога з Житомирської області

4 квітня 2022, 19:48

За словами Бунечка, ворог передислокує сили і засоби.

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ЗСУ витіснили ворога з Житомирської області

У понеділок, 4 квітня, військ РФ на території Житомирської області немає. Про це заявив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ у Житомирській області немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. Однак також пішли, замінивши приватні будинки, ліси", - підкреслив він.

За словами Бунечка, ворог передислокує сили і засоби. Очільник ОВА попередив про заміновані території і загрозу можливих ракетних обстрілів.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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