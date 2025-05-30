Дорожче 45 гривень або навіть більше: з'явився гнітючий прогноз курсу долара

Подальша ситуація з доларом залежить від іноземної допомоги.

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Через півроку долар може злетіти - аналітики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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Долар найближчим часом суттєво не подорожчає

У майбутньому долар може злетіти вище 45 грн

Курс долара в Україні найближчим часом суттєво не зміниться. Втім, протягом наступних декількох місяців ситуація може змінитися. З причин фінансової невизначеності наступного року один долар може подорожчати до 45 гривень, а можливо, навіть більше.

Аналітики КІТ Group у своєму звіті, яким поділилися з Главредом, розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.

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Наближення бюджетних дат, а також можливі ситуативні втручання з боку НБУ, можуть на короткочасній основі підштовхнути курс у бік нижньої межі.

Згідно з подальшими прогнозами - на 2-4 місяці - долар може подорожчати до показника 41,80-42,50 грн. Це може статися через зростання імпорту, підвищення інфляції в Україні, або появи значних сигналів щодо ситуації із зовнішнім фінансуванням.

Що буде з доларом через півроку

На думку аналітиків, за 6 місяців і більше зберігатиметься ризик плавної девальвації гривні. Якщо іноземна допомога все ж скоротиться, долар поступово подорожчає до 43,00-45,00 грн або навіть вище.

Підкреслюється, що середньорічний бюджетний прогноз курсу долара залишає запас його подорожчання вище 45 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред

Курс долара в червні - що відомо:

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий раніше заявив, що долар у червні суттєво не подорожчає.

"В умовах режиму керованої гнучкості коливання відбуваються поступово і без різких стрибків. Курс, імовірно, перебуватиме в межах 41,6-42 грн за долар", - каже експерт.

У травні надходжень до резервів НБУ буде менше, але в регулятора поки що є можливості для утримання гривні, вважає кандидат економічних наук, незалежний економічний експерт Олександр Хмелевський. Курс у червні залишиться на рівні 41,2-42,5 грн за долар.

Скіьки коштує сьогодні долар - курс НБУ

Національний банк України в п'ятницю, 30 травня, встановив такий курс: 1 долар коштує 41,53 грн. Гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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