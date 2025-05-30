Дорожче 45 гривень або навіть більше: з'явився гнітючий прогноз курсу долара

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- Долар найближчим часом суттєво не подорожчає
- У майбутньому долар може злетіти вище 45 грн
Курс долара в Україні найближчим часом суттєво не зміниться. Втім, протягом наступних декількох місяців ситуація може змінитися. З причин фінансової невизначеності наступного року один долар може подорожчати до 45 гривень, а можливо, навіть більше.
Аналітики КІТ Group у своєму звіті, яким поділилися з Главредом, розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.
Наближення бюджетних дат, а також можливі ситуативні втручання з боку НБУ, можуть на короткочасній основі підштовхнути курс у бік нижньої межі.
Згідно з подальшими прогнозами - на 2-4 місяці - долар може подорожчати до показника 41,80-42,50 грн. Це може статися через зростання імпорту, підвищення інфляції в Україні, або появи значних сигналів щодо ситуації із зовнішнім фінансуванням.
Що буде з доларом через півроку
На думку аналітиків, за 6 місяців і більше зберігатиметься ризик плавної девальвації гривні. Якщо іноземна допомога все ж скоротиться, долар поступово подорожчає до 43,00-45,00 грн або навіть вище.
Підкреслюється, що середньорічний бюджетний прогноз курсу долара залишає запас його подорожчання вище 45 гривень.
Курс долара в червні - що відомо:
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий раніше заявив, що долар у червні суттєво не подорожчає.
"В умовах режиму керованої гнучкості коливання відбуваються поступово і без різких стрибків. Курс, імовірно, перебуватиме в межах 41,6-42 грн за долар", - каже експерт.
У травні надходжень до резервів НБУ буде менше, але в регулятора поки що є можливості для утримання гривні, вважає кандидат економічних наук, незалежний економічний експерт Олександр Хмелевський. Курс у червні залишиться на рівні 41,2-42,5 грн за долар.
Скіьки коштує сьогодні долар - курс НБУ
Національний банк України в п'ятницю, 30 травня, встановив такий курс: 1 долар коштує 41,53 грн. Гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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