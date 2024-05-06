Наступ під Куп'янськом і 'мрії' про Харків: які плани у Росії у регіоні

Про нову лінію фронту на півночі Харківщини говорити поки зарано, але не можна виключати спроб штурмів позицій ЗСУ з боку окупантів, сказав Олег Синєгубов.

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На Куп'янському напрямку важка ситуація, війська РФ шукають слабкі місця в обороні - МВА / Главред

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Харкова та області. Ворог застосовує кориговані авіабомби, ракети та артилерію. Активно обстрілюються прикордонні пункти, завдаються удари по північній та центральній частині міста, а на Куп'янському напрямку росіяни посилили наступальні дії. Паралельно загарбники будують новий військовий аеродром на Бєлгородщині, що здатний буде приймати різні типи літаків, та накопичують свої війська в напрямку Харкова.

Які плани виношують війська РФ у Харківській області, що відбувається на Куп'янському напрямку і навіщо противнику новий аеродром - розбирався Главред.

Росія накопичує війська в напрямку Харкова

Командування фіксує нарощування чисельності окупаційних військ Росії на Харківському напрямку, днями повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

відео дня

Керівництво ухвалило рішення про посилення військ на загрозливих напрямках.

"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими і танковими підрозділами", - розповів Сирський.

Росія накопичує війська, але не для наступу на Харків?

Росія, як і раніше, будує плани з окупації Харкова і населених пунктів Харківської області, проте ситуація залишається контрольованою, сказав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ці заяви ми чуємо щороку. Для себе ми чітко маємо зрозуміти, що ворог не залишив ідеї або захопити певні території Харківської області, або окупувати Харків. Тому ми маємо бути готові зробити все для протидії будь-яким настроям і нападам ворога. Це і будівництво фортифікацій, і сприяння нашим військовим", - зауважив посадовець.

Голова ОВА акцентував увагу на тому, що за даними Генерального штабу ЗСУ, за останні 10 місяців кількість російських військ, які постійно перебувають на північ від Харкова, не збільшується. Свіжі підрозділи росіян, які там з'являються, одразу перекидаються на інші ділянки фронту - під Куп'янськ, Лиман або в Донецьку область.

"Там спочатку йде накопичення, після того ці війська передислоковуються. Там є логістична розв'язка, аеропорт, підвезення боєприпасів та інше", - пояснив Синєгубов.

Чи є загроза штурму позицій ЗСУ біля Харкова?

Очільник ОВА зазначив, що наразі зарано розмірковувати про можливу нову лінію фронту на півночі Харківщини. Утім, спроби штурмів українських позицій з боку окупантів не виключаються.

"Певне накопичення йде, це для нас прогнозовано. Проте говорити про відкриття нової лінії фронту зарано. Можливо, будуть спроби штурмів наших позицій, ми цього не виключаємо", - додав Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Росіянам не вдасться прорвати кордон на півночі Харківської області, але окупанти можуть спробувати провести розвідку боєм у напрямку Харкова, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"Я не виключаю, що можлива розвідка боєм навпроти Харкова. Тобто на півночі Харківської області росіяни в чисельності батальйону (до роти) цілком імовірно можуть спробувати нав'язати бій. Їм не вдасться пробити кордон - у нас там достатньо військ і укріплень, але за наявності бойової активності ми не зможемо знімати звідти резерви або хоча б частину військ, щоб перекинути їх на інші оперативні напрямки", - розповів аналітик в інтерв'ю Главреду.

Новий аеродром окупантів у Бєлгородській області

OSINT-дослідник RedIntel Panda оприлюднив супутникові знімки, згідно з якими росіяни будують новий аеродром на Білгородчині. Об'єкт споруджують приблизно за 9 кілометрів від центру населеного пункту Олексіївка, де розташований військово-логістичний хаб. Це за 75 кілометрів від кордону з Україною.

Аеродром РФ неподалік Олексіївки Бєлгородської області / GoogleMaps

Аналітик стверджує, що з 27 квітня там, на злітно-посадковій смузі, триває укладання базового шару. Довжина смуги - приблизно 1800 метрів. Вона може приймати різні типи літаків, зокрема й військово-транспортні Іл-76.

Аеродром РФ у Бєлгородській області, супутниковий знімок / Twitter/RedIntel Panda

"Якщо припустити, що цей аеродром буде військовим, то його призначення може полягати в тому, що він стане запасним варіантом для російських вертольотів", - вважає спостерігач.

Навіщо військам РФ аеродром у Бєлгородській області

Утім, спорудження додаткового військового об'єкта для російської бойової авіації не обов'язково може означати, що йтиметься про посилення загрози Харкову та області.

Загарбникам потрібна більш віддалена від українських кордонів посадкова смуга для своїх транспортних літаків і штурмовиків, однак не виключено, що таким кроком вони планують і просування вглиб України, каже ізраїльський військовий аналітик Девід Шарп.

"Росіянам потрібна посадкова смуга для літаків транспортної або штурмової авіації, щоб вони були ближче до цієї ділянки. Теоретично може і плануватися захоплення української території в глибину і вони виходять з того, що аеродром буде подалі від кордону", - припустив аналітик.

За його словами, Україна не може застосовувати HIMARS по розташованому на відстані 75 км ворожому військовому об'єкту, а РСЗВ "Смерч" і "Вільха" окупанти можуть протистояти. Але можливості української армії продовжують зростати, тому аеродром стане однією з найважливіших цілей ЗСУ.

Ворог будує свою посадкову смугу далі від кордонів з Україною, ніж Бєлгородський аеродром, пояснює авіаційний експерт Богдан Доліце. Росіяни намагаються знизити рівень загрози для своєї бойової авіації, яка все ж залишиться уразливою для українських військ.

"Це спосіб захисту російської техніки. Там (на новому аеродромі) можуть розмістити вертольоти і невеликі військово-транспортні літаки. Ця злітна смуга дозволить виконувати чимало завдань саме для бойової авіації", - переконаний Доліце.

Наступ РФ у Куп'янському районі

Окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ в Куп'янському районі й атакують одразу на кількох ділянках фронту. Якщо звернути увагу на карту, можна помітити, що вони будують плани на перспективу щодо виходу на ділянки траси Р07, щоб спробувати просунутися до населених пунктів, які ближче до Харкова.

Карта Харківської області / GoogleMaps

Під Куп'янськом, на схід від Харкова, війська РФ уже 10 місяців утримують 100-тисячне угруповання, нагадав Олег Синєгубов. Окупанти проводять ротації та штурмові дії. Росіяни намагаються знайти слабке місце в обороні ЗСУ.

"Вони випробовують позиції наших військових для того, щоб виявити слабину", - поінформував Синєгубов.

Ворожі сили намагаються вийти на рубежі, які визначило для них військове командування РФ, заявив голова Куп'янської військової адміністрації Андрій Бесєдін. Утім, основних "цілей" досягти ворогу не вдається.

"Ситуація важка. Ворог відновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, активізувавши ці дії. Зараз росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабке місце і вийти на ті рубежі, які визначило їм їхнє командування. Але здебільшого у ворога нічого не виходить. Противник втрачає живу силу і техніку. Єдине, що вони вміють робити, - це знищувати цивільну і критичну інфраструктуру та робити терор мирному населенню", - підкреслив Бєсєдін.

Росія "планує" захопити Куп'янськ

Війська РФ завдають артилерійських і мінометних ударів на Куп'янському напрямку недалеко від лінії зіткнення, зазначила прессекретарка 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

За її словами, ситуація свідчить про намір окупантів захопити села в Куп'янському районі та сам Куп'янськ. Росіяни постійно чинять тиск і підтягують сили та засоби.

Куп'янський район щільно примикає до лінії фронту і території РФ / DeepState

"Сказати, що десь в одному місці він веде активні бойові дії, а десь зупинився і нічого не робить, ми так не думаємо", - наголосила Замрига.

Російські війська особливо активно атакують у районах населених пунктів Стельмахівка і Берестове, підтягуючи особовий склад і техніку, пояснив обстановку речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Стельмахівка та Берестове / DeepState

Втім, військовий також зауважив, що Сили оборони України змогли покращити своє тактичне становище в районі населеного пункту Синьківка та Серебрянського лісництва.

Синьківка - населений пункт, який називають "воротами до Куп'янська"

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Ситуація в Кислівці Куп'янського району

Аналітики DeepState днями заявили, що російським окупантам вдалося просунутися в Кислівці Куп'янського району. Війська РФ уже публікували відео зі встановленим прапором у нібито Кислівці, проте жодних підтверджень повного захоплення ворогом населеного пункту наразі немає.

Головком Сирський раніше повідомив про посилення українських військ на найскладніших напрямках, а Генеральний штаб відрапортував про відбиття атак, зокрема, і в районі Кислівки.

Українські війська ведуть бої з окупантами за Кислівку / DeepState

"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 14 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області", - ідеться у зведенні Генштабу.

У DeepState стверджують, що окупанти штурмують Кислівку, але їхні результати відверто далекі від тих, на які вони "розраховували".

"Старобільський відрізок - тривають активні штурмові дії ворога в Кислівці, вводяться резерви, але успіхи супротивника явно не відповідають заявленим очікуванням", - вказали спостерігачі.

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