'Домовленість є': Зеленський сказав, коли відбудеться новий обміни полоненими

Україна працює над поверненням усіх людей.

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Зеленський про обмін полоненими / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Володимир Зеленський

Ключові тези:

Сьогодні відбувся четвертий обмін військовополоненими

Наступного тижня обміни полоненими продовжаться

Така домовленість із Росією вже є

Відбувся четвертий обмін військовополоненими з російською стороною. Наступного тижня вони продовжаться, принаймні така домовленість з Москвою існує. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", – наголосив він. відео дня

За його словами, багато з них перебували у полоні ще з 2022 року. Серед звільнених військових є захисники Маріуполя, Азовсталі, військовослужбовці з інших напрямків.

Зеленський зауважив, що їм надається необхідна допомога після поранень і важких умов.

"Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись", - підсумував президент.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

12 червня в Україну повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ.

10 червня до України повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони і безпеки, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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