У Курській області розгромили ще одну колону армії РФ: у Мережі дізналися деталі

У Курській області в результаті успішного удару було знищено ще одну військову колону російських військ.
Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
При цьому він посилається на дані Z-пабліків, які повідомляють про знищення колони РФ під Коренево Курської області.
"Розбито ще одну велику колону російської військової техніки", - зазначив Геращенко.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Подробиці удару по колоні росіян у Курській області
Про розгром військової колони РФ у районі Кореневого Курської області пише російський Telegram-канал Astra.
Із посиланням на військових пропагандистів РФ повідомляють, що "трапилося рівно те саме, що і під Рильськом".
Також нагадується про те, що в ніч із 8 на 9 серпня в мережі з'явилися кадри з наслідками удару HIMARS по російській колоні РФ під Рильськом у Курській області.
"За даними на ранок 16 серпня родичі щонайменше трьох військовослужбовців із в/ч 72164, які перебували в колоні під Рильськом, повідомили в тематичних чатах або групах про те, що тіла військових також доправили до ростовського моргу", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російська армія внаслідок атаки на свою колону могла втратити до півтисячі солдатів, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, вночі 9 серпня в Рильському районі в селі Жовтневе було зафіксовано пожежу. У Мережі повідомляли про удар по російській військовій колоні в Курській області.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко сказав, що в колоні були строковики РФ.
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