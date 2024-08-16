"Путін винен сам": в ISW назвали головний прорахунок РФ в Курській області

Прорив України в Курську область підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного провалу, наголосили в ISW.

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В ISW назвали головний прорахунок РФ в Курській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com.ua

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, чому стала можливою успішна Курська операція ЗСУ. Одна з причин у тому, що Росія недооцінювала Україну.

"Затримка зі створенням складної російської структури командування й управління в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію. Кремль і російське військове командування з осені 2022 року розглядали російський кордон з північно-східною Україною як "сплячу" ділянку фронту і, ймовірно, не спланували достатніх заходів для захисту російської території", - кажуть аналітики.

В ISW також додали, що якби росіяни постійно планували захищатися від українського вторгнення, вони швидше створили б більш згуртовану і чітку структуру.

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"І тут Путін винен сам, адже довгий час не оголошував воєнний стан – і не робить цього досі", - йдеться в повідомленні.

За словами ISW, через це Москва вважала, що все під контролем, а "СВО" охопить територію України, тобто що бойові дії будуть за її правилами. Тим часом війна постукала в домівки самих росіян на їхній же території.

"Прорив України в Курську область, імовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного провалу", – підсумовують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на успішне просування України в Курській області.

Український проєкт DeepState зазначав, що Сили оборони взяли під контроль ще одне село Курської області Росії.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що українські сили просунулися вперед у Курській області та завершили пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах.

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