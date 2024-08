"Путін винен сам": в ISW назвали головний прорахунок РФ в Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, чому стала можливою успішна Курська операція ЗСУ. Одна з причин у тому, що Росія недооцінювала Україну.

В ISW також додали, що якби росіяни постійно планували захищатися від українського вторгнення, вони швидше створили б більш згуртовану і чітку структуру.

"І тут Путін винен сам, адже довгий час не оголошував воєнний стан – і не робить цього досі", - йдеться в повідомленні.

За словами ISW, через це Москва вважала, що все під контролем, а "СВО" охопить територію України, тобто що бойові дії будуть за її правилами. Тим часом війна постукала в домівки самих росіян на їхній же території.

"Прорив України в Курську область, імовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного провалу", – підсумовують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.