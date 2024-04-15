УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

Дмитро Відоменко
15 квітня 2024, 11:30
Дмитро Кулеба вважає реалістичною ситуацію, за якої системи Patriot, що перебувають у Польщі, прикривали б кордон на заході України
Кулеба, Патріот
Дмитро Кулеба каже, що пропонує партнерам різні варіанти надання систем ППО / колаж Главред, фото УНІАН та "Вікіпедія"

Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи ППО Patriot, що розташовані в межах Польщі, прикривали б кордон на заході України. Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

"Зараз усе реально, але розглядаються різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території російських ракет чи дронів", - зазначив Кулеба.

Головний український дипломат також розповів, що пропонує партнерам різні варіанти надання систем ППО.

відео дня

"Коли ми сидимо за закритими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно. Хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте він буде прикривати ваш кордон, але дайте", - поділився Кулеба.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО. Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot, заявили у федеральному міністерство оборони. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

'Давайте в оренду': Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України
/ Главред

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Кулеба війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомо

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомо

11:35 Україна
"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:30 Україна
"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

10:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям 6122

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям

На Ісуса схожий : Влад Яма кардинально змінив імідж і відростив довге волосся 5880

"На Ісуса схожий": Влад Яма кардинально змінив імідж і відростив довге волосся

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль 3668

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 3657

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

Останні новини

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
10:58

"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

10:58

Чемпіон-путініст влаштував істерику через "свавілля" МОК перед Олімпіадою-2024

10:51

Грози, мокрий сніг і заморозки до -4: в Україну йде потужний циклон

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Кроликам - ризик втратити все, Мавпам - неймовірна удача

Реклама
10:09

"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

10:02

Чому не можна їсти гарячий хліб: причина, яку знають одиниці

09:55

Церковне свято 16 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучениць

09:45

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

09:31

Дістануть ЧФ РФ у будь-якій точці Чорного моря: у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby

09:30

Як змінилися ціни на продукти в Україні: що подорожчало, а що - подешевшало

08:48

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

08:47

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

08:14

Окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

08:14

У Раді розповіли, чи замінить електронний кабінет похід до військкомату

07:34

У Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні

Реклама
06:46

РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня: в ISW оцінили амбіції окупантів

06:03

Захід боїться Росії, але не ІрануПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти магніт

04:05

РФ націлилася на три великі міста: названо напрямок нового удару ворога

03:32

Передача Україні додаткових систем ППО: ексрадник глави ОП назвав терміни

03:00

8000$ за ніч: принца Гаррі та Меган Маркл "підловили" в цікавому місці

02:00

До 20 тисяч грн: стало відомо, за скільки продають квитки на "Євробачення-2024"

01:20

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

00:26

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

14 квітня, неділя
23:48

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

23:00

Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

22:09

Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

21:50

Становище стає важким: Зеленський назвав "найгарячішу" точку на фронті

21:37

Війна Ізраїлю та Ірану: чого чекати УкраїніПогляд

21:05

"Ситуація напружена": Умеров назвав напрямок нового штурму РФ на сході

20:19

Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова - Bloomberg

20:04

РФ вдарила ракетами по двох областях: що відомо про поранених і "прильоти"Фото

19:23

Станеться справжнє диво: що потрібно зробити 15 квітня - прикмети

19:11

Допомога на $60 млрд: у Конгресі дали надію стосовно термінів щодо пакета для України

18:57

Існує три сценарії завершення війни, більшість Україну не влаштовує - військовий

Реклама
18:45

На Україну насувається хвиля грозових дощів: де лютуватиме негода

18:44

Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей

18:27

Від Михайла Шуфутинського відрікся молодший син: так і не прийняв

18:17

Генерал розкрив максимальні втрати РФ: ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів

18:09

Як Україні отримати системи ПРО, як для Ізраїлю: у Польщі назвали спосіб

17:44

Названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення

17:16

"Рішення є": на ЗСУ чекає посилення – підполковник назвав, що перекинуть на фронт

17:04

Відповідь на атаку Ірану та дії США: у CNN розкрили плани Ізраїлю та його союзника

16:43

Як народилася дочка старого Петросяна: молодуха путініста випадково проговорилася

16:37

Використовує ті ж методи, що й РФ: Зеленський засудив атаку Ірану і звернувся до США

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти