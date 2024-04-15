'Давайте в оренду': Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

Дмитро Кулеба вважає реалістичною ситуацію, за якої системи Patriot, що перебувають у Польщі, прикривали б кордон на заході України

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Дмитро Кулеба каже, що пропонує партнерам різні варіанти надання систем ППО / колаж Главред, фото УНІАН та "Вікіпедія"

Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи ППО Patriot, що розташовані в межах Польщі, прикривали б кордон на заході України. Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

"Зараз усе реально, але розглядаються різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території російських ракет чи дронів", - зазначив Кулеба.

Головний український дипломат також розповів, що пропонує партнерам різні варіанти надання систем ППО.

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"Коли ми сидимо за закритими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно. Хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте він буде прикривати ваш кордон, але дайте", - поділився Кулеба.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО. Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot, заявили у федеральному міністерство оборони. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

/ Главред

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