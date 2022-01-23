Для українських школярів готують нове меню після гучних скандалів

Розвитку загальної гастрономічної культури сприятиме включення в меню шкіл кращих світових страв, каже Клопотенко.
Один з авторів реформи шкільного харчування в Україні шеф-кухар Євген Клопотенко заявив про підготовку книги рецептів з 500 стравами для українських шкіл.
За словами Клопотенка, збірку планують випустити в середині цього року.
Шеф-кухар зазначає, що проекту зі зміни культури харчування CultFood, цей збірник рецептів допоможе навчальним закладам у формуванні власного унікального меню, яке підходить для учнів і не шкодить здоров'ю дітей. Так, Клопотенко з його командою продовжує оновлювати нові страви для шкільного меню, які увійдуть до книги рецептів. Серед півтисячі страв, 340 - нових, а 160-вже затвердили.
"Працюючи над реформою шкільного харчування ми побачили потребу кухарів у збільшенні вибору страв, які вже відповідають новим стандартам, для можливості формування меню школами", - сказав Клопотенко, передає Обозреватель.
Як він вважає, розвитку загальної гастрономічної культури сприятиме включення в меню шкіл кращих світових страв.
Клопотенко також додав, що цієї весни всі необхідні документи, включаючи технологічні карти, передадуть на експертизу в Інститут громадського здоров'я ім. Марзєєва, НАМН і Держпродслужби. Поки що страви знаходяться в розробці.
Нове шкільне меню
В Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але батьки почали його критикувати.
Перша леді України Олена Зеленська, яка була ініціатором реформи шкільного харчування, відповіла на критику нового меню в школах і дитсадках. Вона зазначила, що команда, яка ініціювала реформу шкільного харчування, була готова до критики. Однак вони це роблять для здоров'я дітей.
Перша леді підкреслила, що змін у цій сфері не було з часів СРСР.
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