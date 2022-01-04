З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

Керівництво навчального закладу за відкриття туалету засипало словами подяки місцеву владу.
У селі Тишиця в Рівненській області влаштували "урочисте відкриття" новозбудованого шкільного туалету. Приміщення будівлі прикрасили повітряними кульками, і під час "церемонії" перерізали стрічку.
Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у Facebook. У дописі зазначили, що для Тишицького ліцею відкриття внутрішньої вбиральні – це "довгоочікувана подія".
При цьому керівництво ліцею засипало словами подяки місцеву владу за відкриття туалету.
Заступниця директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська відреагувала на такий інцидент.
"Що можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати. Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок – це занадто", – цитує Пашковську "Радіо Трек".
Проте вона закликала з розумінням поставитися до такої ситуації. За її словами, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де до цього часу не було внутрішньої вбиральні. Туалет будували з 2019 року.
"Може, тому люди сприймають це як вагому подію", – додала Пашковська.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі батьків обурив туалет у школі, в якому відсутній туалетний папір і двері до кабінок. За словами батьків учнів, діти соромляться ходити в туалет через відсутність дверей. Часто вони намагаються виходити на уроках або терпіти, поки не прийдуть додому.
Також раніше у Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня помпезно відкрили відремонтований жіночий туалет – з урочистою промовою, перерізанням червоної стрічки й шампанським.
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