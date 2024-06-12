Для чого РФ звинувачує Україну в тероризмі: в ISW зробили важливу заяву

Бортников заявив, що Україна за підтримки США та НАТО "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії".

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Бортников звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсійних дій на території РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента, скрішнот з відео

Глава ФСБ країни-агресорки Росії Олександр Бортников посилив необґрунтовану та заїжджену версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсійних дій на території РФ. Таким чином Москва хоче підірвати підтримку України Заходом, повідомляється в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслюють, що 11 червня Бортников на засіданні Російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО нібито "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії". До того ж, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (мова йде про напад на "Крокус Сіті Холл").

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.

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Додамо, що аналітики ISW пояснюють дії Москви наступним чином: на їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Заяви Кремля щодо війни - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Москві гучно відреагували на пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням.

Також раніше, аналітики заявили, що країна-агресорка Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним союзом і намагається завоювати Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

До того ж, російський диктатор Володимир Путін змінює стратегію війни проти України вже навіть не сподіваючись на значні військові успіхи на полі бою.

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