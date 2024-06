Глава ФСБ країни-агресорки Росії Олександр Бортников посилив необґрунтовану та заїжджену версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсійних дій на території РФ. Таким чином Москва хоче підірвати підтримку України Заходом, повідомляється в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслюють, що 11 червня Бортников на засіданні Російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО нібито "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії". До того ж, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (мова йде про напад на "Крокус Сіті Холл").

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.

Додамо, що аналітики ISW пояснюють дії Москви наступним чином: на їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.