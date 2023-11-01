Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС: "Ми не проґавимо цей момент"

Також стала відома дата, коли Єврокомісія може схвалити старт переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

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Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

Таким прогнозам він поділився у Telegram. Глава Української держави висловив сподівання, що наша країна досягне політичного рішення щодо членства в ЄС вже цього року.

"Межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа. І жодної "сірої зони"! Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент. Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи! Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі", – зазначив президент України. відео дня

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна може почати переговори про вступ до ЄС до кінця 2023 року, якщо не буде форс-мажорів.

"Я думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", – розповів раніше Кулеба.

Коли можуть схвалити старт переговорів про вступ України в ЄС

У той же час видання Politico повідомляє, що Єврокомісія 8 листопада може схвалити старт переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Зазначається, що саме в цей день буде опублікований звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією щодо початку переговорів щодо вступу України і Молдови до блоку.

У виданні із посиланням на чиновників та дипломатів ЄС зазначають, що в цьому документі Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України і Молдови, але за умови "технічних" застережень. У цих застереженнях передбачається, що країни повинні досягнути більшого прогресу у низці напрямків – від створення міцної і незалежної судової системи до захисту прав меншин, а також реалізації антикорупційних заходів.

Вступ України в ЄС

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв можливу дату старту переговорів про вступ до ЄС. Він зазначав, що Україна готова до початку переговорів про вступ до Євросоюзу вже цього року. За словами Зеленського, Україна прикладає максимальні зусилля для виконання семи рекомендацій, які надала Європейська комісія, з метою підготовки до можливого політичного рішення щодо розпочатку переговорів про членство у цьому році.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр повідомив, що війна Росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу. За його словами, Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни.

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