"Корупція на всіх рівнях": у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії

В Офісі президента відповіли на заяву колишнього голови Єврокомісії про неможливість вступу України ЄС через нібито корупцію на всіх рівнях.

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У Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, запропонував колишньому голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, завітати до України перед висловленням звинувачень щодо "корупції на всіх рівнях суспільства" у країні. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Попередник Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії, Жан-Клод Юнкер, нещодавно заявив, що Україна є "непридатною" для членства в ЄС через "корупцію на всіх рівнях суспільства".

"Я не пам’ятаю, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні пару років. Тому мені трохи дивно чути ці слова від нього. Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються в усьому світі, але не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої війни зробила б реформи такого масштабу", – сказав Єрмак. відео дня

Politico також запитало високопосадовця, чи очікує він розпочатку переговорів щодо можливого вступу України до ЄС в найближчому майбутньому. У відповідь, Андрій Єрмак зазначив, що приїзд до Києва президентки Європейської Комісії, Урсули фон дер Ляєн, у суботу, 4 листопада, свідчить про рішучість України в питанні її європейської інтеграції.

"Так, це те, чого ми очікуємо, тому що ми робимо все, щоб це відбулося. І я вважаю, що візит Урсули фон дер Ляєн... є дуже потужним кроком на цьому шляху", – сказав глава ОП.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Також, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що Україна значно просунулася на шляху до можливого членства в Європейському Союзі. Наступного тижня Єврокомісія представить звіт щодо можливості розширення.

Водночас, Польща розглядає можливість вето на вступ України до ЄС, якщо країни-партнери не вирішать питання з експортом українського зерна. Міністр сільського господарства Польщі, Роберт Телус наголосив, що під час вступу Польщі до Євросоюзу також довелося виконувати складні умови, і він вважає, що подібні умови повинні ставити перед Україною.

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