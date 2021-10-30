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Дипскандал з Польщею: Варшава заявила про дискримінацію поляків, Київ різко відповів

30 жовтня 2021, 16:37
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Поляки в Україні піддаються дискримінації з точки зору свободи віросповідання, вважають в МЗС Польщі.

Польща Україна
Польща висунула звинувачення на адресу України / УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Польща Шимон Шинковський вель Сенк заявив про дискримінацію поляків в Україні щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

За його словами, "становище поляків в Україні змінюється в гірший бік", повідомляє Dziennik.pl.

Одним з об'єктивних факторів польський чиновник назвав те, що через погіршення соціально-економічної ситуації люди польського походження в Україні змушені емігрувати.

"Польські громади в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді", - підкреслив він.

Шинковський вель Сенк ще однією причиною назвав пандемію коронавірусу. Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних з волинською трагедією, і зупинка ексгумації польських жертв.

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За його словами, на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою і Римо-католицькою церквою в Україні.

читайте такожПольща провокує "руйнування" Євросоюзу: в чому причина"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні піддаються дискримінації з точки зору свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою і свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС піднімав на переговорах з українською стороною.

Звинувачення Польщі на адресу України: реакція Києва

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає твердження заступника Міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є, щонайменше, некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України і Польщі", - сказав він.

читайте також"Полюбити росіян": у Польщі запропонували "закрити очі" на захоплення Криму РФНіколенко зазначив, що в МЗС здивовані, що ця заява прозвучала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін для зміцнення партнерства України і Польщі в різних сферах", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда під час Кримської платформи в Києві звернувся до присутніх українською мовою.

Президент Польщі під час виступу також висловив підтримку територіальної цілісності України і згадав, що його країні теж добре знайоме слово окупація.

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новини Польщі новини України Олег Ніколенко
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