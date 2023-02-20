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"У Байдена деменція, його можна угрохати": у РФ жорстко істерять через приїзд Байдена до Києва

20 лютого 2023, 15:16
Російські пропагандисти розмірковували про те, чи було б нормальним, якби РФ "угрохала Байдена".
Джо Байден і Володимир Зеленський у Києві
Російські пропагандисти влаштували істерику через приїзд Байдена до Києва / Колаж фото Офіс президента, скріншот з відео

До Києва несподівано прибув президент США Джо Байден. Російські пропагандисти вже влаштували істерику і почали обговорювати його "знищення". Відео вже розлетілося в Мережі.

В ефірі росТБ одна з головних путінських пропагандисток Ольга Скабєєва придумала версію про те, що в Києві під час візитів світових партнерів нібито спеціально включають сирену, яка вказує на загрозу повітряної атаки.

"Повітряна тривога, треба розуміти, обов'язковий атрибут візиту високопоставленого чиновника в українську столицю. В тому сенсі, що включають всякий раз, коли хтось приїжджає в столицю. Байдену теж включили. Російське Міноборони при цьому не повідомляло про нанесення ракетних ударів по Україні", - сказала пропагандистка.

відео дня
Ольга Скабеева
Російські пропагандисти влаштували істерику через приїзд Байдена до Києва / скріншот з відео

Пізніше вона разом з гостями почала міркувати про те, чи можна було "угрохати Байдена". Також одному з гостей, які побували в ефірі у Скабєєвої, здалося, що у президента США "деменція". При цьому він зазначив, що у Байдена є своя думка.

"Можна було б, звичайно, угрохати Байдена, але це було вже зовсім, напевно ... Попри всю свою деменцію, він все-таки розуміє. У нього якісь ще обмежувачі є", - сказав генерал-лейтенант РФ у відставці Євген Бужинський. - Угрохати Байдена - це зовсім, погрожувати Путіну - це нормально, підірвати Північний потік - теж годиться?" - істерично відповіла Скабєєва.

Візит Байдена в Україну

Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною. Тоді в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

Вранці 20 лютого весь центр Києва був перекритий через дивний кортеж з десятка автомобілів. Пізніше стало відомо, що в Україну таки прибув президент США. На сайті Білого дому офіційно нічого не повідомляли.

Президент США Джо Байден приїхав в Україну поїздом "під покровом темряви", а його поїздку тримали в секреті 24 години (його літак вилетів з авіабази Ендрюс в США о 4:15 в неділю за місцевим часом).

Під час свого візиту Байден заявив ,що "мета Путіна - стерти Україну з карти", однак ця військова кампанія провалилася, РФ стає все більш ізольованою, додав президент США.

Він також анонсував новий потужний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари. Також очікується, що США введуть нові санкції проти Росії.

Сам же Володимир Зеленський заявив, що візит Байдена є найважливішим за всю історію україно-американських відносин. Результати цього, за його словами, будуть відчутні у зміцненні оборонних можливостей України. Зеленський попередив, що в найближчому майбутньому Україну чекає дуже важкий період, коли будуть досягнуті "історичні досягнення".

Інші новини про візит Байдена до Києва:

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