США зв’язувалися з РФ перед візитом Байдена до Києва – АР

У Білому домі вирішили перестрахуватися, адже можливу реакцію Путіна на таку подію важко було спрогнозувати.

США попередили Росію, що Байден буде у Києві / Офіс президента України, скрін

Сполучені Штати Америки перед візитом президента Джо Байдена до України зв’язувалися з країною-агресоркою Росією.

Білий дім попередив Кремль про запланований візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації", повідомляє Associated Press.

В агентстві зазначають, що приїзд Байдена до Києва – це рідкісний випадок, коли лідер США вирушає до зони конфлікту за обставин, коли американці чи їхні союзники не контролюють там повітряний простір.

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У АР повідомляють, що, згідно із заявою Білого дому, США незадовго до візиту Байдена в Україну зв’язувалися з РФ. Це була "базова комунікація з росіянами для забезпечення уникнення конфліктної ситуації".

"Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що сповістив Москву про візит Байдена до Києва незадовго до його від’їзду з Вашингтона "з метою уникнення конфлікту", щоб уникнути будь-яких прорахунків, які могли б спричинити прямий конфлікт між двома ядерними державами", – йдеться у повідомленні.

Президент США приїхав до Києва

Американський президент США Джо Байден приїхав до Києва у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

В Офісі президента України повідомили, що Зеленський і Байден під час зустрічі в Києві обговорять хід бойових дій і подальші заходи, спрямовані на підтримку України. Володимир Зеленський зазначив, що візит Джо Байдена – надзвичайно важливий сигнал підтримки для України.

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