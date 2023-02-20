Байден обрав Київ: з'явилися деталі підготовки сенсаційного візиту

Лише обмежене коло журналістів знало про підготовку візиту президента США до України.

Джо Байден приїхав з візитом в Україну / president.gov.ua

Стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена, який відбувся у понеділок, 20 лютого.

Американський лідер наполягав на тому, щоб відвідати Київ. Про це йдеться в публікації The Guardian.

Зазначається, що обмежене коло журналістів знало про підготовку візиту Байдена в Україну, проте їх попросили тримати інформацію в таємниці.

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При цьому президенту США представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові.

У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Уточнюється, що підготовка візиту почалася більше місяця тому після того, як американський президент заявив, що хоче публічно продемонструвати солідарність з Україною.

Візит Байдена в Україну

В ході візиту до Києва Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", — сказав Байден.

Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента.

За даними Bloomberg, американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

При цьому в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

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