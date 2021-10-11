МОЗ проводить раптові перевірки шкільних їдалень: у чому причина

Виявлені носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.
Відсьогодні, 11 жовтня, МОЗ почало проводити раптові перевірки шкільних їдалень по всій Україні на наявність стефілокку.
Співробітників, у яких виявлять інфекцію, відсторонять від роботи до повного одужання, інформує пресслужба МОЗ.
"З 11 жовтня Міністерство охорони здоров'я почало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.
Виявлені носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.
У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування", який пройшов у Дніпрі.
"У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм - люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока", - сказав міністр.
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За його словами, відомство схвалене рішення впровадити додатковий контроль і розпочати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій, зокрема, золотистого стафілокока.
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