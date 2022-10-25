Кадиров кровожерливо захотів знищувати українські міста: Данилов жорстко відповів

Олексій Данилов і Рамзан Кадиров / колаж УНІАН

Окупантам, підконтрольним чеченському диктатору Кадирову, слід негайно покинути Україну і боротися за незалежність своєї Батьківщини від Москви (поки росіяни не вирішили її остаточно знищити). Про це написав секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці в Twitter.

"Поки не пізно, йдіть з України і боріться за незалежність Ічкерії ‒ найкраща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з Землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, щоб знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули", - написав він.

Саме так Данилов прореагував на ранкову заяву чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Той назвав "слабкими" відповіді російськими окупантами на обстріл територій, які він вважає російськими. І негайно закликав "знищувати українські міста".

"Ми відповідаємо слабо. Якщо прилетів снаряд в нашу сторону, в наш регіон, то треба стерти з обличчя землі міста, щоб було видно дальній горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в нашу сторону", – сказав Кадиров.

Крім того, чеченський диктатор пішов на конфлікт з російськими пропагандистами і сказав ‒ війну в Україні потрібно називати війною, а не "спецоперацією", як це роблять вони за вказівкою з Кремля.

Боротьба еліт в Росії

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру армії, конверсії і роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь говорив - російський диктатор Володимир Путін може залишатися номінальною політичною фігурою, оскільки він вже втратив владу.

І нібито вже йде боротьба за управління РФ між групою секретаря Радбезу Миколою Патрушевим і ФСБ з групою Євгена Пригожина (ПВК Вагнер), Рамзана Кадирова (диктатора Чечні), ідеолога російського фашизму Дугіна, командувача російськими окупаційними військами Суровікіна і російською військовою розвідкою (ГРУ).

До того Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після того як Володимир Путін буде відсторонений від влади, припинить своє існування. Згідно з прогнозом чиновника, РФ через 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

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