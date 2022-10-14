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Соловйов вивергнув жовч через "бавовну" під Білгородом і розмріявся про удари по Львову та Харкову

14 жовтня 2022, 11:51

Пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через вибухи в Бєлгородській області. І розмріявся про знищення двох Львова та Харкова.

Соловйов, бавовна Білгород
Соловйов вивергнув жовч через "бавовну" під Білгородом / скріншот з відео

Досвідчений телевізійний російський пропагандист Володимир Соловйов впав у свій звичайний стан - тобто закотив істерику через вчорашню "бавовну" в Бєлгородській області. І негайно почав виходити порожніми мріями з приводу знищення двох українських міст - Харкова та Львова. Відповідне відео з'явилося в Telegram.

"Я не розумію, якого роду регулярно вони завдають ударів по Бєлгороду. Вчора ось американською ракетою, яку збили. Я не розумію цього. Ну якось треба відсунути кордон, щоб по Білгороду не стріляли. Це загроза нашій країні. Відсуньте (до біса ‒ Главред) кордон на 200 кілометрів. Не можете відсунути кордон - вогненним смерчем довбати", - плюючись піною, кричав Соловйов.

Соловей

Щоправда, далі тактики "випаленої землі" фантазія пропагандиста не пішла.

"Мене турбує доля Бєлгорода. Якщо треба, то випалену землю створити треба, щоб ніхто не підійшов. Щоб Україна розуміла: удар по Білгороду- Харкова (до біса ‒ Главред) нема. Так (зовсім – Главред) знести, щоб і близько не було Львова. Так, це не гуманно, це жахливо, а бити по Білгороду нормально?", - підсумував пропагандист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що актор комічного жанру зі студії "Квартал 95" Юрій Великий порадував українців свіжою пародією саме на Володимира Соловйова.

Того разу у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як нещодавно це сталося і в реальному житті ‒ пропагандист виходив у прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).

До того Соловйов впадав в істерику від наступу ЗСУ на Донбасі. І вигукував клики на адресу Кремля - мовляв, настав час "посилити" війська Росії на цьому напрямку (щоб окупанти уникли оточення).

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