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Армія України майже дійшла до кордону з РФ, тому окупанти посилили обстріли Харкова – Міноборони

20 червня 2022, 16:21

У Харківській області тривають бої ЗСУ з військами РФ, окупанти посилюють обстріли, сказала Ганна Маляр.

Харків
Російські війська обстрілюють Харків та Харківську область / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Окупаційні військові підрозділи Росії посилили обстріли Харків через суттєве просування ЗСУ у Харківській області. Українським військам майже вдалося вийти на державний кордон з країною-агресором. Жодни прогозів давати не можна, оскільки ситуація дуже швидко може змінюватися. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом вона розповіла про те, що війська Росії посилили обстріли Харкова через суттєве просування сил оборони України до державного кордону. Українські захисники майже вийшли на кордон з РФ.

читайте такожВійська Росії намагаються наблизитися до Харкова, щоб перетворити його на прифронтове місто - МВС"Збройним силам України залишилося небагато для того, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Щоб як Харків, так і область були переможно звільнені від ворога", - пояснила Маляр.

За її словами, загарбники докладають максимальних зусиль для того, щоб українські війська не дійшли до кордону з РФ. Вони посилюють обстріли. Тривають бої. Ситуація може дуже швидко змінюватися, тому прогнозувати нічого не можна.

"Говорити про перспективи і прогнози — справа невдячна, тому що точний прогноз у війні давати не можна. Динамічна ситуація змінюється кожні півгодини, і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко", - підкреслила Ганна Маляр.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ вийти на кордон з РФ на Харківщині допоможе важка зброя із Заходу

Ситуація у Харківській області

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 18 червня сказав, що існує реальна загроза місту Харкову. За словами чиновника, на російсько-українському кордоні у Бєлгородській області загарбники зібрали близько 5-7 батальйонних тактичних груп. Якщо їх запустять у бойові дії, Харків може зіткнутися з серйозними неприємностями.

Спікер Банкової вважає, що війська РФ не зможуть окупувати Харків, але можуть просунутися в напрямку міста і поставити обласний центр під загрозу нанесення масованих ударів артилерією.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не особливо припиняв ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але наразі ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", - підкреслив Арестович.

У понеділок, 20 червня, війська Росії знову обстріляли Харків. Місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Також повідомлялося про проблеми з перепадом електрики і відсутністю світла в двох районах міста.

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