УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дерибан в армії і знищення цілей на мільярди: росіяни в істериці через втрати

Анна Косик
11 червня 2024, 15:33
279
Серез окупантів почалася паніка через ліквідацію їхніх цілей. Більше того - вони почали розповідати правду про хаос у власних лавах.
Армия РФ, дым от взрыва
Окупанти скаржаться за безлад в армії РФ, який призводить до великих втрат/ Колаж: Главред, фото: flickr

На днях ЗСУ вдалося уразити дронами найімовірніше одразу два новітні літаки російських ВКС СУ-57 за 600 кілометрів від лінії фронту в Астраханській області РФ. Після нанесення удару хвиля обурення серед окупаційних військ піднялася не через виведення з ладу дорогих "пташок", а через розкрадання в російській армії.

Воєнкор Кашеварова в Telegram почала вимагати притягнення до відповідальності всіх, хто залишає напризволяще дорогі цілі та розкрадає довірене майно в тилу.

Саме через це, за її словами, ЗСУ вдалося "дронами за копійки" влучити по літаках вартістю 4,5 мільярдів рублів. Окрім незахищених аеродромів в РФ є великі проблеми із перевезенням техніки, яку ще й самі окупанти перепродають.

відео дня

"Іде техніка залізницею - неприкрита, стоїть у прифронтових районах, її всі бачать, охорони немає. Привозимо РЕБ, дрони – ви це перепродаєте", - йдеться в повідомленні.

Подібна ситуація серед окупаційних військ царить по всій лінії фронту. Військові РФ кидають посеред поля бою особисту зброю, танки та дорогу техніку. Тому Росія щодня фактично на пустому місті втрачає мільйони.

"Ми на Запоріжжя, Херсон та ЛНР відправили допомоги на десятки мільйонів різним підрозділам, усім світом збирали для пацанів. А потім я дізнаюся, і мої колеги, що ось там продавали дрони, ось тут профукали дорогий РЕБ", - розповіла Кашеварова.

Ураження ЗСУ російського СУ-57

8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції спершу повідомили про ураження одного найсучаснішого російського винищувача Су-57.

Згодом в ГУР заявили, що уражених винищувачів Су-57 могло бути два. При цьому у відомстві лише констатували сам факт ураження, однак не розповіли ні про засоби ураження, ні про те, чия це операція. Однак ураження російського Су-57 стало першим випадком в історії.

Втрати літаків країни-агресора РФ

Раніше повідомлялось, що винищувач-бомбардувальник Су-34 армії країни-агресора РФ розбився в горах у глибинці - у Північній Осетії. Члени екіпажу не вижили.
Напередодні українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок", де уразили бомбардувальник Ту-22М3.
Нещодавно українські військові змогли провернути унікальну операцію та збити російський літак А-50.

Інші новини про втрати ворога:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська
Реклама

Головне за день

Крен управо. Чому результати виборів до Європарламенту не допоможуть Путіну

Крен управо. Чому результати виборів до Європарламенту не допоможуть Путіну

17:30 Аналітика
Найближчими днями Росія може почати різкий наступ на двох важливих напрямках

Найближчими днями Росія може почати різкий наступ на двох важливих напрямках

16:32 Україна
У Євросоюзі запропонували продовжити тимчасовий захист для українців: названо терміни

У Євросоюзі запропонували продовжити тимчасовий захист для українців: названо терміни

15:57 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося 5918

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ 4679

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря 3385

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Він ніякий : путіністка Валюха зі Сватів зірвалася на Володимира Зеленського 2284

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

Останні новини

17:40

"Найбільший страх Путіна": Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії

17:31

"У Харкові - період затишшя": удари ЗСУ по території РФ захистили місто

17:30

Як сказати українською "газировка": мало хто знає правильну відповідьВідео

17:30

Крен управо. Чому результати виборів до Європарламенту не допоможуть Путіну

17:14

Історичне оновлення для IOS: Маск жорстко розкритикував інтеграцію ChatGPT в Apple

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:04

Як мастурбація впливає на інтимні стосунки? новости компании

16:40

"Виховував" ременем: у Львові викладач військового вишу бив та знущався з курсантів

16:35

Існує прихована мета: полковник ЗСУ пояснив ціль провокації РФ в Рижівці

16:32

Найближчими днями Росія може почати різкий наступ на двох важливих напрямках

Реклама
16:30

Скільки днів можна зберігати суп у холодильнику: відповідь кухаря просто здивує

16:29

Дочку Слави Камінської госпіталізували за кордоном

16:16

В Одесі сталася масова бійка медиків і ТЦК: що трапилосьВідео

16:11

Багатодітна Джамала показала свого новонародженого "третього принца"

16:04

"Не знаю, як далі": відомий український холостяк скасував весілля

15:57

У Євросоюзі запропонували продовжити тимчасовий захист для українців: названо терміни

15:43

Мобілізація, Taurus і переговори з Росією: Зеленський відвідав ШольцаФото

15:33

Дерибан в армії і знищення цілей на мільярди: росіяни в істериці через втрати

15:31

РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок: Путін готується до нового нападу

15:25

Стало відомо, хто стоїть за блокуванням будівництва житла для військових в Ужгороді

15:23

Котячий тест на IQ: як за 5 хвилин зрозуміти, наскільки розумний ваш улюбленець

Реклама
15:22

"Ситуація небезпечна": Ахтем Сеітаблаєв зізнався, як опинився на милицях

15:08

Удари по ЗРК С-300 у Криму: у ЗСУ розкрили наслідки для росіян

14:52

Спека почне відступати: стала відома дата різкої зміни погоди в Україні

14:46

"Втрачаємо мільярди": заступник генпрокурора Вербицький розповів про "чорний експорт" зерна

14:33

Економічне бронювання: юрист вказав на "діри" в законі про мобілізацію

14:30

Дружина в "жалобі": звинувачений в аб'юзі Костянтин Войтенко вдруге одружився

14:10

Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностейФото

13:54

"ЄС повинен розпочати переговори": Україна на новому етапі вступу в Євросоюз

13:29

Ім'я вже обрали: дружина Григорія Решетника заговорила про четверту дитину

13:21

Цвіль зникне назавжди: які 5 рослин потрібно поставити у ванній

13:11

Стратегічна перевага РФ: Зеленський відверто назвав, чого не вистачає ЗСУ

12:49

Путін може втратити Крим: з'явився сценарій повернення півострова без заходу ЗСУ

12:47

3 знаки зодіаку, які можуть стати мільйонерами

12:37

Україна отримає нові системи ППО, зокрема "Patriot": Шольц назвав терміни

12:31

Втратила свідомість: дружина Остапчука впала в торговому центрі

12:23

Готується за кілька хвилин: найшвидший і найпростіший рецепт холодникаВідео

12:14

РФ вибрала головний напрямок штурму: у ЗСУ спростували захоплення Іванівського

12:02

У Запоріжжі розстріляли чиновника міськради: що відомо про інцидент

11:48

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

11:45

"Киця і Кицюня": Ступка на пляжі притулився до своєї коханої

Реклама
11:39

Що робити, якщо один навушник не працює: як урятувати гаджет від виходу з ладуВідео

11:33

Онук Алли Пугачової, який утік із РФ, покинув Лос-Анджелес - причина

11:19

Ситуація на Харківщині різко змінилася: РФ застосувала нову тактику - офіцер ЗСУ

11:16

"Київ має дати добро": ЄС хоче качати газ по російсько-українському газопроводу

11:08

Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

10:49

Як проявлялася хвороба Заворотнюк: колеги згадали перші симптоми

10:39

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Мавпам - поганий день, Свиням - проблеми зі здоров'ям

10:37

США дозволили "Азову" використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді

10:12

Імовірність введення французьких військ в Україну: експерт пояснив позицію Макрона

09:58

Що буде з субсидіями з високим тарифом на світло: у Мінсоцполітики дали відповідь

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти