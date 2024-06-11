Дерибан в армії і знищення цілей на мільярди: росіяни в істериці через втрати

Серез окупантів почалася паніка через ліквідацію їхніх цілей. Більше того - вони почали розповідати правду про хаос у власних лавах.

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Окупанти скаржаться за безлад в армії РФ, який призводить до великих втрат/ Колаж: Главред, фото: flickr

На днях ЗСУ вдалося уразити дронами найімовірніше одразу два новітні літаки російських ВКС СУ-57 за 600 кілометрів від лінії фронту в Астраханській області РФ. Після нанесення удару хвиля обурення серед окупаційних військ піднялася не через виведення з ладу дорогих "пташок", а через розкрадання в російській армії.

Воєнкор Кашеварова в Telegram почала вимагати притягнення до відповідальності всіх, хто залишає напризволяще дорогі цілі та розкрадає довірене майно в тилу.

Саме через це, за її словами, ЗСУ вдалося "дронами за копійки" влучити по літаках вартістю 4,5 мільярдів рублів. Окрім незахищених аеродромів в РФ є великі проблеми із перевезенням техніки, яку ще й самі окупанти перепродають.

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"Іде техніка залізницею - неприкрита, стоїть у прифронтових районах, її всі бачать, охорони немає. Привозимо РЕБ, дрони – ви це перепродаєте", - йдеться в повідомленні.

Подібна ситуація серед окупаційних військ царить по всій лінії фронту. Військові РФ кидають посеред поля бою особисту зброю, танки та дорогу техніку. Тому Росія щодня фактично на пустому місті втрачає мільйони.

"Ми на Запоріжжя, Херсон та ЛНР відправили допомоги на десятки мільйонів різним підрозділам, усім світом збирали для пацанів. А потім я дізнаюся, і мої колеги, що ось там продавали дрони, ось тут профукали дорогий РЕБ", - розповіла Кашеварова.

Ураження ЗСУ російського СУ-57 8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції спершу повідомили про ураження одного найсучаснішого російського винищувача Су-57. Згодом в ГУР заявили, що уражених винищувачів Су-57 могло бути два. При цьому у відомстві лише констатували сам факт ураження, однак не розповіли ні про засоби ураження, ні про те, чия це операція. Однак ураження російського Су-57 стало першим випадком в історії.

Втрати літаків країни-агресора РФ

Раніше повідомлялось, що винищувач-бомбардувальник Су-34 армії країни-агресора РФ розбився в горах у глибинці - у Північній Осетії. Члени екіпажу не вижили.

Напередодні українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок", де уразили бомбардувальник Ту-22М3.

Нещодавно українські військові змогли провернути унікальну операцію та збити російський літак А-50.

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