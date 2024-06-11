У російській глибинці розбився російський літак Су-34: екіпаж загинув

Винищувач-бомбардувальник Су-34 армії країни-агресора РФ розбився в гірській місцевості Північної Осетії. Члени екіпажу не вижили.

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У глибинці країни-агресора РФ розбився літак Су-34 / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Винищувач-бомбардувальник моделі "Су-34" армії країни-агресора РФ розбився в горах у глибинці - у Північній Осетії. Члени екіпажу не вижили. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Як стверджують пропагандисти, літак упав під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" і нібито через технічну несправність.

Як пише пропагандистський Telegram-канал Baza, місцеві жителі бачили, що в горах Північної Осетії зазнав аварії невідомий літальний апарат - і близько опівночі 11 червня він вдарився об скелю.

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Інший російський Telegram-канал Mash пише, що літак упав під час планового навчально-тренувального польоту. Місцеві жителі розповіли, що інцидент стався біля села Дзуарикау і вони нібито вночі чули вибух.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 - радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений у дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Вибухи в Ахтубинську 9 червня - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

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