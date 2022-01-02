Український футболіст зганьбився привітанням "братам"-росіянам відео з Путіним

Олег Міщенко / ФК Ворскла

Колишній футболіст юнацької збірної України і полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.

При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram з Новим роком своїх друзів з Росії.

"З Новим роком, брати!"- підписав відеоролик український екс-футболіст.

Своє привітання Міщенко адресував колишнім одноклубникам з пермського "Амкара", за який виступав у сезоні-2016/17.

Хто такий Олег Міщенко

Міщенко є вихованцем академії київського Динамо, проте за першу команду "біло-синіх" так і не зіграв.

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В Україні він відомий виступами за Ворсклу, Говерлу та донецький Металург. Також на його рахунку є виступи за юнацькі команди "синьо-жовтих" різного віку.

У 2018 році Міщенко завершив кар'єру у віці 29 років. Зараз він працює з дітьми Полтавської Академії Ворскли.

Зазначимо, раніше Міщенко стверджував, що російський чемпіонат сильніший за український. Футболіст також зазначав, що нейтрально відноситься до Росії.

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