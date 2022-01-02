Український футболіст зганьбився привітанням "братам"-росіянам відео з Путіним

Олег Міщенко привітав в Instagram з Новим роком своїх друзів з Росії.
Колишній футболіст юнацької збірної України і полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.
При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram з Новим роком своїх друзів з Росії.
"З Новим роком, брати!"- підписав відеоролик український екс-футболіст.
Своє привітання Міщенко адресував колишнім одноклубникам з пермського "Амкара", за який виступав у сезоні-2016/17.
Хто такий Олег Міщенко
Міщенко є вихованцем академії київського Динамо, проте за першу команду "біло-синіх" так і не зіграв.
В Україні він відомий виступами за Ворсклу, Говерлу та донецький Металург. Також на його рахунку є виступи за юнацькі команди "синьо-жовтих" різного віку.
У 2018 році Міщенко завершив кар'єру у віці 29 років. Зараз він працює з дітьми Полтавської Академії Ворскли.
Зазначимо, раніше Міщенко стверджував, що російський чемпіонат сильніший за український. Футболіст також зазначав, що нейтрально відноситься до Росії.
Читайте ще:
- Легенда російського футболу зганьбився в ефірі через прохід збірної України на Євро-2020
- "Хохли вболівали за Джошуа, у бандерівців підгорає": у РФ зганьбилися після тріумфу Усика
- Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі і поскаржився на розрив з РФ