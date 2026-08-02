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"Банкомат видав лише чек": у ПриватБанку стався збій, люди залишилися без грошей

Сергій Кущ
2 серпня 2026, 09:04
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За словами клієнта, він вносив готівку через банкомат, але щось пішло не так.
Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют
Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Ключові факти:

  • Збій банкомату зірвав термінову оплату путівки
  • Кошти не повернули і не зарахували на рахунок

Клієнт ПриватБанку повідомив про проблему з банкоматом, який прийняв готівку для поповнення картки, однак не зарахував кошти на рахунок. Через збій він не зміг вчасно оплатити туристичну путівку і тепер ризикує втратити бронювання, повідомив він на порталі Мінфін.

За словами клієнта, він вносив готівку через банкомат, щоб якомога швидше оплатити туристичний тур.

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Під час операції пристрій прийняв гроші, однак кошти на банківську картку так і не надійшли.

"Під час операції банкомат прийняв мої кошти, однак на картковий рахунок вони не були зараховані. Після цього банкомат видав лише чек, а гроші не повернув", - розповів клієнт.

Одразу після інциденту чоловік звернувся до служби підтримки ПриватБанку та оформив заявку на повернення коштів.

За його словами, у мобільному додатку звернення досі відображається зі статусом "У обробці".

Незважаючи на неодноразові звернення на гарячу лінію, клієнту, як він стверджує, лише рекомендують чекати на розгляд заявки.

"Мені повідомляють лише, що потрібно чекати від одного до трьох днів", - зазначив він.

Чоловік наголошує, що затримка з поверненням грошей уже призвела до серйозних наслідків.

За його словами, кошти були необхідні для термінової оплати туристичної путівки, однак туроператор не зміг підтвердити бронювання без надходження оплати.

"Туроператор повідомив, що без отримання коштів не може забронювати тур", - повідомив клієнт.

Він побоюється, що через затримку з боку банку вартість поїздки може зрости або обраний тур взагалі стане недоступним.

На думку заявника, ситуація, що склалася, може призвести не тільки до фінансових втрат, а й до зриву запланованого відпочинку.

Відгук про ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо збою банкомату. Він наголосив, що збій банкомату суттєво вплине на подальший розвиток подій у сервісі з прийому готівки, оскільки кошти не були зараховані на картку клієнта, і після цього банк лише оформив заявку на повернення. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник ПриватБанку під час спілкування з потерпілим заявив про необхідність процедури перевірки та стандартні терміни розгляду звернень. За його словами, затримка повернення коштів допоможе банку зібрати всі необхідні дані та виключити технічні або процедурні помилки під час розрахунків.

Як раніше повідомляв "Главред", потерпілий клієнт висловив свою позицію щодо несвоєчасного відшкодування коштів. Клієнт звернув увагу на складні процедури блокування рахунків та проблеми з дистанційним поверненням коштів і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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