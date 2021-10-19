Громадянам України все частіше блокують рахунки в банках: що відбувається / УНІАН

В Україні банківські установи стали набагато частіше скасовувати перекази грошей по банківській карті і блокувати рахунки клієнтів. Про це повідомляє портал Обозреватель.

Зокрема нещодавно на певні обмеження скаржилися клієнти державного Приватбанку. Якщо звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевіряються.

Повідомляється, що банки найчастіше блокують рахунки українців з наступних причин:

через проведення сумнівних операцій. Банки моніторять операції своїх клієнтів. Якщо видно, що людина зазвичай щомісяця витрачає 10 тисяч гривень, то його платіж на 50 тисяч гривень викликає у банку питання.

якщо проводиться операція на велику суму;

якщо проводиться багато дрібних операцій готівкою;

більше 100 операцій на місяць теж блокуються.

Крім того, банки як установи первинного фінансового моніторингу стежать за тим, щоб ніхто не виводив гроші, а також не легалізовував зароблене незаконним шляхом.

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Нагадаємо, раніше авторитетний американський інвестиційний банк Morgan Stanley погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2021 рік ‒ з 4,5% до 3,4%.

Основним фактором ризику для української економіки в банку називають низькі темпи вакцинації в порівнянні з іншими країнами.

До слова, згідно з липневим прогнозом Міністерства економіки, зростання ВВП складе 4,1% в 2021 році.