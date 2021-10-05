"Зняли гроші і взяли кредит": у мережі попередили клієнтів Приватбанку про нове шахрайство

ПриватБанк / УНІАН

Клієнт державного "Приватбанку" розповів про те, що проблеми з безпекою в мобільному додатку "Приват24" призвели до того, що з карти його дружини шахраї зняли і викрали велику суму грошей. Про це чоловік залишив відгук на спеціалізованому порталі "Мінфін".

За словами чоловіка, його дружина, яка має карту "Універсальна", не могла зайти в програму "Приват24" дві доби поспіль.

"Я завжди допомагаю їй займатися налаштуваннями додатків, побачив при її спробах входу, що фінансовий номер в програмі скинутий і для повторної авторизації з відновленням номера, необхідно провести маніпуляції в терміналі або звернутися у відділення, - розповів чоловік.

На наступний день номер вдалося відновити і карткою з невеликим залишком грошей не користувалися близько двох тижнів. Потім, власник і його дружина вирішили купити продукти, розплатившись карткою ПриватБанку, проте на касі виявилося, що на рахунку не вистачає грошових коштів.

"Для з'ясування розміру залишку на карті, підійшли до банкомату Привату і побачили залишок у розмірі 36 гривень", – стверджує чоловік.

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Пізніше з'ясувалося, що шахраї не тільки зняли гроші з рахунку, а й збільшили кредитний ліміт до 15 тисяч гривень і зняли все трьома частинами пізно вночі. У додаток "Приват24" увійти знову не вдалося і виявилося, що фінансовий номер знову змінений.

Приїхавши у відділення, пара отримала роздруківку пересувань грошей по карті за місяць і виявилося, що крім знятих кредитних коштів, невідомі взяли в кредит товар в магазині техніки, вартістю 15 тисяч гривень (розбили на 15 платежів).

"Додатково до цього, в роздруківці була присутня купа оплат за інформаційні послуги фірм, які займаються видачею моментальних кредитів до 30 тисяч гривень, які злодій теж хотів "повісити" на власницю карти і що стане відомо, тільки через місяць, коли почнуть дзвонити з вимогою повернення боргу, – пише користувач.

Під цим відгуком співробітники ПриватБанку написали відповідь і заявили, що номер телефону можна поміняти при наявності доступу до старого пароля від програми, а також рекомендували жінці звернутися в поліцію.

"Для проведення розслідування за фактом шахрайства ми рекомендуємо вашій дружині звернутися в правоохоронні органи, які можуть отримати за оформленими, відповідно до чинного законодавства, запитом всю необхідну інформацію, – відповіли в державній фінустанові.

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Нагадаємо, раніше ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.