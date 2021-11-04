Попередження для клієнтів: ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів і Приват24

ПриватБанк зробить паузу в роботі

ПриватБанк тимчасово зупинить роботу банкоматів, терміналів і додатки Приват24. Це трапиться в ніч на 7 листопада, повідомляє пресслужба банку.

"У ніч з 6 на 7 листопада ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру, щоб забезпечити безперебійну роботу для наших клієнтів", - зазначили в банку.

Також регулятор додав, що дані роботи будуть проведені з метою комфортних покупок у зв'язку з "чорною" п'ятницею і різдвяними святами.

"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з "чорної п'ятниці" і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним і приносив задоволення", - йдеться в повідомленні.

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Оновлення відбуватиметься 7 листопада з 1:00 і до 4: 30.

Призупинення роботи торкнеться як фізосіб, так і бізнесу.

Таким чином регламентні роботи відбудуться у всіх технологіях банку.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк встановив нові місячні ліміти переказів з карти на карту через всі канали. Нові обмеження введені для протидії відмиванню коштів і торкнуться тільки тих клієнтів, які здійснюють понад 100 таких операцій на місяць.

Також раніше ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.