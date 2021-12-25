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ПриватБанк заблокував рахунки під час грошового переказу: незадоволена клієнтка повідомила деталі

25 грудня 2021, 11:47

Жінка досі не може зв'язатися зі службою підтримки.

приватбанк
Клієнтці Приватбанку заблокували рахунки / УНІАН

Клієнтці ПриватБанку заблокували рахунки після її спроби здійснити переказ на карту іншого банку.

На порталі Мінфін жінка зазначила, що хотіла перекинути гроші з однієї картки на іншу іншого банку, але знадобилося підтвердження.

"Я подзвонила на 3700, зі мною почав спілкуватися віртуальний робот Яна, потім мене з'єднало з оператором. Почав задавати мені ряд питань: з яких причин я хочу зробити переклад, просили у мене про це особисто або телефоном, як просили переслати гроші. Йшлося про 1000 грн. Хлопцеві пояснила, що знайома попросила допомогти - у дитини температура, я її знаю, це не шахраї", - розповіла клієнтка.

В результаті їй потрібно було відповісти на ряд питань, щоб підтвердити свою особу.

читайте такожГроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українців"Дата народження моя, прописка прізвище чоловіка, де я відповіла що розлучена, і я не буду називати прізвище колишнього чоловіка, бо я з ним не живу. Після моєї відмови називати прізвище У мене всі картки були заблоковані і Приват 24. На сьогоднішній день на гарячу лінію 3700 ніяк не можна додзвонитися, оператори всі зайняті", - зазначила клієнтка Приватбанку.

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Скарга клієнтки Приватбанку / minfin.com.ua

Такі дії фінустанови викликали у неї подив:

"Коли дійсно людині потрібна була допомога, мова йшла про дитину у якої температура, задаються ряд не потрібних питань, але коли в серпні шахраї хотіли провести махінації з картками банк навіть не відреагував", - підсумувала жінка.

Відповідь ПриватБанку

Співробітники банку відзначили, що процедура спрямована на протидію шахрайству. Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до телефону шляхом перевипуску сім-карти і в цьому випадку смс не перешкоджає їм.

"Питання задаються згідно з даними, що раніше ви вказували в анкеті. Якщо інформація змінилася, відповідно до умов та правил обслуговування клієнт має підтримувати її в актуальному стані.Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражає на ризик втратити свої кошти.Просимо проявити терпіння і розуміння необхідності в операції верифікації.В зазначеній ситуації для зняття обмеження ви можете звернутись в наш чат на сайті банку. Вам також знадобиться веб-камера.Обов`язково перевіримо коректність питань, що були задані, та зв`яжемось з вами додатково.", - йдеться у відповіді Приватбанку.

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Відповідь Приватбанку / minfin.com.ua

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку стикалися з проблемами банкоматів - тоді після проведення транзакції у них списувалися гроші, але готівку банкомат не видавав.

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Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк
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