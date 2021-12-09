УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

9 грудня 2021, 15:10

Кошти списуються за послуги, якими вони не користуються.

приватбанк, карта
З карт Приватбаку зникають гроші / УНІАН

Клієнти ПриватБанку все частіше скаржаться на зняття коштів з рахунків без їх відома. У фінустанові попереджають про шахрайство.

На пропажу грошей поскаржилася клієнтка державного банку на порталі Мінфін.

За її словами, 4 грудня о 3 ночі з її картки були списані кошти за послуги якими вона не користувалася.

"Карту я заблокувала і не звернулася в службу безпеки з цього приводу, так як сума була трохи більше 200 грн. Я просто перевипустила в понеділок нову карту і на цьому закінчили. Сьогодні дзвонить мені подруга (клієнтка теж ПриватБанку) у неї вчора трапилася така ж проблема. О першій годині ночі почали зніматися з карти гроші за такі ж послуги Google Tik Tok live, послуги передоплати телезв'язку місто Москва", - поділилася жінка.

Такий інцидент її не тільки засмутив, але й шокував.

Реклама
false
Скарга клієнтки / minfin.com.ua

"Я як клієнт вашого банку 10 років трохи в шоці від цього. Куди дивиться служба вашої безпеки? Або це хакери, або хтось із ваших співробітників злив базу клієнтів разом з картами",- написала обурена клієнтка.

ПриватБанк роз'яснив ситуацію

У відповіді на скаргу, співробітники банку повідомили, що подібна оплата доступна при коректному введенні на сайті реквізитів карти, які повинні бути відомі тільки її власнику.

"Співробітники банку не володіють цією інформацією. Після підв'язки карти на сайті, дається згода на подальше списання з неї без додаткового підтвердження. Такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем. Ці дані шахраї могли отримати з необережності, і більш витонченими способами", - пояснили в приваті.

Також клієнтці порадили згадати, чи не було у когось доступу до її карти.

false
Відповідь Приватбанку / minfin.com.ua

"Якщо ви не підтверджуєте угоди по карті, за вашим зверненням на підтримку ми можемо сформувати запити на опротестування даних операцій і направити їх в міжнародну платіжну систему, якщо вони підлягають оскарженню, в рамках правил міжнародної платіжної системи. Ми завжди гарантуємо збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк банківська картка
Зараз ви переглядаєте новину «Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинкуНазвані диво-рослини, що вбивають віруси в будинку В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголюВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинСпробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилин Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

Реклама
15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:22

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

13:05

Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

13:00

Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

12:43

У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в УкраїнуВідео

12:22

"Велике будівництво" : у Сторожинці на Буковині відбудували зруйнований повінню міст

Реклама
12:18

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

12:16

ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихВідео

11:52

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

11:37

Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

11:33

Три роки "доїли" бюджет: чиновники на Одещині вкрали 23 мільйони у дітейВідео

10:46

Завіз додому і не випускав 2 години: на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку

10:32

Пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році - JP Morgan

10:28

У Держдепі заявили, що Україні не "світить" вступ до НАТО найближчі 10 років - APВідео

10:20

Анна Трінчер в тонесенькому мереживі показала, чим спокушає нареченого

09:46

"Боротьба України – і наша боротьба": Литва передала військову допомогуВідео

09:38

Крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки жителів Житомира потрапили в травмпункти

09:10

Залишили на 2-річного брата: на Буковині загинуло 10-місячне немовля

08:25

Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добуВідео

08:23

"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації в ПолтавіВідео

08:16

Вчителька з Києва, яка потрапила у мовний скандал, вибачилася та пообіцяла звільнитисяВідео

08:01

Захід зрозумів: Росія здатна на будь-яку гидотуПогляд

07:59

Гороскоп на сьогодні 9 грудня 2021: Близнюкам – віщі сни, Левам – вдалі збіги, Скорпіонам - хитрістьВідео

07:38

Після розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО й Росії

06:50

У фури, що зіткнулася з маршруткою, були проблеми з шинами - нові дані про ДТП під ЧерніговомВідео

06:39

Україну обговорюють без України: це "зрада"?Погляд

Реклама
05:55

Як змусити кактуси цвісти - простий метод для ледачих

05:40

Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий рік 2022Відео

05:27

Дієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хвороби

05:05

MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх"

04:20

Їжа, яка зігріває: як правильно харчуватися взимкуВідео

04:14

Як швидко і легко очистити машину від снігу та льоду: 5 простих, але важливих порад

03:45

Леся Нікітюк в екстремально коротких шортиках похвалилася тілом у розпусних позах

03:21

Що буде, якщо їсти яловичину щодня - відповідь лікаря

02:34

Як обрати якісну новорічну гірлянду: поради експерта

02:20

Щоб відчути себе щасливішими: вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з’їдати за день

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти