Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

З карт Приватбаку зникають гроші / УНІАН

Клієнти ПриватБанку все частіше скаржаться на зняття коштів з рахунків без їх відома. У фінустанові попереджають про шахрайство.

На пропажу грошей поскаржилася клієнтка державного банку на порталі Мінфін.

За її словами, 4 грудня о 3 ночі з її картки були списані кошти за послуги якими вона не користувалася.

"Карту я заблокувала і не звернулася в службу безпеки з цього приводу, так як сума була трохи більше 200 грн. Я просто перевипустила в понеділок нову карту і на цьому закінчили. Сьогодні дзвонить мені подруга (клієнтка теж ПриватБанку) у неї вчора трапилася така ж проблема. О першій годині ночі почали зніматися з карти гроші за такі ж послуги Google Tik Tok live, послуги передоплати телезв'язку місто Москва", - поділилася жінка.

Такий інцидент її не тільки засмутив, але й шокував.

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Скарга клієнтки / minfin.com.ua

"Я як клієнт вашого банку 10 років трохи в шоці від цього. Куди дивиться служба вашої безпеки? Або це хакери, або хтось із ваших співробітників злив базу клієнтів разом з картами",- написала обурена клієнтка.

ПриватБанк роз'яснив ситуацію

У відповіді на скаргу, співробітники банку повідомили, що подібна оплата доступна при коректному введенні на сайті реквізитів карти, які повинні бути відомі тільки її власнику.

"Співробітники банку не володіють цією інформацією. Після підв'язки карти на сайті, дається згода на подальше списання з неї без додаткового підтвердження. Такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем. Ці дані шахраї могли отримати з необережності, і більш витонченими способами", - пояснили в приваті.

Також клієнтці порадили згадати, чи не було у когось доступу до її карти.

Відповідь Приватбанку / minfin.com.ua

"Якщо ви не підтверджуєте угоди по карті, за вашим зверненням на підтримку ми можемо сформувати запити на опротестування даних операцій і направити їх в міжнародну платіжну систему, якщо вони підлягають оскарженню, в рамках правил міжнародної платіжної системи. Ми завжди гарантуємо збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", - йдеться в повідомленні.

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