Шахраї нахабно спустошують рахунки клієнтів ПриватБанку: як убезпечити свої гроші

Зловмисники винаходять все нові схеми обману.
Клієнтка ПриватБанку позбулася коштів на карті. Шахраї вивели гроші під виглядом покупки товарів. У Приватбанку розповіли, як діяти в подібних випадках.
У фінустанову на порталі Мінфін звернувся чоловік постраждалої.
"Відразу ж були проінформовані співробітники банку, з проханням скасувати транзакцію, на яку отримали відповідь "самі винні". При подачі скарги на шахрая, співробітники банку отримали від нього докази того, що він купив ВТС для себе, а не для клієнта з карти якого були списані гроші, і зробили вигляд, що так і повинно бути", - розповів чоловік.
Після звернення на сайт, куди були пекеказані кошти, виявилося, що їх вже не повернути.
"При спілкуванні під виглядом покупця на сервісі обміну ВТС, (з продавцем на якого був зроблений переклад), виявилося що такі схеми вони проводять мало не кожен день, в основному я так зрозумів що з ОЛХ", - поділився чоловік постраждалої.
Працюють зловмисники - у Приватбанку розповіли, що робити
У Державному банку підкреслили, що про свого боку вони роблять все, щоб уберегти кошти клієнтів від шахраїв.
Співробітника банку надали поради, як не стати жертвою шахрайства.
"Пошук і затримання зловмисників разом з проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів і згідно із законодавством знаходяться поза юрисдикцією банку. Правоохоронці можуть отримати за оформленим, згідно з чинним законодавством запитом всю необхідну інформацію", - йдеться у відповіді банку.
Раніше ми розповідали, що ПриватБанк попередив українців про появу нової схеми шахрайства - масового доступу до особистих даних під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.
За даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через месенджери або електронну пошту приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень.