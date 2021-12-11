Шахраї нахабно спустошують рахунки клієнтів ПриватБанку: як убезпечити свої гроші

Клієнти ПриватБанку стають жертвами шахраїв / УНІАН

Клієнтка ПриватБанку позбулася коштів на карті. Шахраї вивели гроші під виглядом покупки товарів. У Приватбанку розповіли, як діяти в подібних випадках.

У фінустанову на порталі Мінфін звернувся чоловік постраждалої.

"Відразу ж були проінформовані співробітники банку, з проханням скасувати транзакцію, на яку отримали відповідь "самі винні". При подачі скарги на шахрая, співробітники банку отримали від нього докази того, що він купив ВТС для себе, а не для клієнта з карти якого були списані гроші, і зробили вигляд, що так і повинно бути", - розповів чоловік.

Після звернення на сайт, куди були пекеказані кошти, виявилося, що їх вже не повернути.

Відгук клієнта ПриватБагка / minfin.com.ua

"При спілкуванні під виглядом покупця на сервісі обміну ВТС, (з продавцем на якого був зроблений переклад), виявилося що такі схеми вони проводять мало не кожен день, в основному я так зрозумів що з ОЛХ", - поділився чоловік постраждалої.

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Працюють зловмисники - у Приватбанку розповіли, що робити

У Державному банку підкреслили, що про свого боку вони роблять все, щоб уберегти кошти клієнтів від шахраїв.

Співробітника банку надали поради, як не стати жертвою шахрайства.

Відповідь Приватбанку / minfin.com.ua

"Пошук і затримання зловмисників разом з проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів і згідно із законодавством знаходяться поза юрисдикцією банку. Правоохоронці можуть отримати за оформленим, згідно з чинним законодавством запитом всю необхідну інформацію", - йдеться у відповіді банку.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк попередив українців про появу нової схеми шахрайства - масового доступу до особистих даних під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

За даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через месенджери або електронну пошту приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень.