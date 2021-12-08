Банкомат ПриватБанку "обрахував" українця: незадоволений клієнт повідомив подробиці

Чоловік виявив недостачу тільки прийшовши додому.
Клієнт ПриватБанку недорахувався грошей після зняття коштів з банкомату. За його словами, нестачу він виявив вже прийшовши додому.
Чоловік зазначив, що співпрацює банком вже понад 20 років, але такий випадок відбувається з ним вперше.
"При знятті 15000 понад 80% купюр виявилися старими 50-ками, перераховувати можливості не було (банкомат на вході в магазин, постійний потік людей)... вдома виявилася недостача суми 3700 грн, про що був поставлений до відома оператор (який оптимістично обнадіяв що все буде ок) і після 4-х днів "інкасації та перевірки" прийшла відмова за заявкою з пропозицією в разі незгоди знову зв'язатися з оператором, що і було зроблено", - написав чоловік на порталі Мінфін.
За його словами, вже інший оператор повідомила, що треба було перераховувати гроші на камеру банкомату на місці і тоді можна було б якось вирішити проблему.
читайте такожСписали всі гроші за "придуманою заборгованістю": клієнт Приватбанку залишився без гроша"Телефон "персонального банкіра" який присутній в розсилці банку не відповідає, чому я вже був зовсім не здивований... мені Приват з періодичністю раз на півроку наполегливо пропонує перейти на IT Expert Platinum, і це при таких кострубатих базових сервісах, що впору задуматися про зміну банку, а не про апгрейд", - поскаржився клієнт.
Відповідь ПриватБанку
У фінустанові пообіцяли вирішити проблему в найкоротші терміни.
"Добрий день! Фахівці перевірять інформацію і зв'яжуться з вами за результатом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку вже стикалися з проблемами банкоматів-тоді після проведення транзакції у них списувалися гроші, але готівку банкомат не видавав.
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