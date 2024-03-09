Демобілізованих строковиків знову мобілізують: коли це станеться

В Україні було ухвалено рішення про демобілізацію строковиків у запас.

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Демобілізованих строковиків знову мобілізують / колаж: Главред, фото: скріншот

Кількість демобілізованих строковиків, яких звільнять у запас під час воєнного стану ніхто не розголошуватиме. Про це в ефірі національного телемарафону заявив народний депутат Олександр Федієнко, пише ТСН.

За словами нардепа, багато строковиків виявили бажання залишитися на службі і підписати контракт. Він підтвердив інформацію про те, що ті, хто звільнився зі служби - можуть бути мобілізовані знову після відповідного терміну. Також можна буде підписати контракт із ЗСУ.

Згідно з даними, прописаними в законі, мобілізувати демобілізованих строковиків зможуть через рік.

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Важливо знати, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні не проводили призов на строкову службу, але було оголошено мобілізацію. Однак строковики, які на момент вторгнення перебували в армії і термін їхньої служби закінчився під час повномасштабної війни, продовжували служити, Крім іншого, багато строковиків встигли підписати контракт із ЗСУ. Однак скільки представників кожного з перерахованих рішень - невідомо.

Мобілізація строковиків молодше 25 років

До того ж важливо знати, що навіть у тому разі, якщо мобілізаційний вік знизять до 25 років, строковиків, молодших за цей вік, зможуть мобілізувати через рік знову, незалежно від віку.

Хто такий строковик? Строковик - це той, хто проходить строкову службу. Строкова військова служба - вид військової служби, яку проходять з метою отримання військово-облікової спеціальності. Військовослужбовці строкової служби проходять військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, за два тижні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує рекомендувати Раді розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Про це повідомив член Комітету Федір Веніславський під час брифінгу. Профільний комітет Верховної Ради ще не сформулював свого висновку щодо законопректу.

Також, у парламентському Комітеті з питань нацбезпеки і оборони наразі серйозно розглядають лише одне обмеження для військовозобов'язаних, що ухилялися від мобілізації - щодо права керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський під час брифінгу в середу, 6 березня.

До того ж, в Україні намагаються визначити параметри справедливого бронювання працівників від мобілізації. Уряду слід зважати й на те, що для забезпечення одного військового потрібно 8 платників податків. Про це під час пресконференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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