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Зеленський підписав указ про звільнення строковиків у запас: коли відбудеться

Яна Ставська
7 березня 2024, 20:33
Президент прокоментував рішення у вечірньому відеозверненні.
Зеленський підписав указ про звільнення строковиків у запас: коли відбудеться
ЗСУ потребують "свіжих" сил / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Згідно з текстом, розміщеним на сайті Офісу президента 7 березня, звільнення строковиків у запас зі ЗСУ відбудеться у квітні - травні 2024 року.

Йдеться про військових, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану від 24 лютого 2022 року або був продовжений "понад встановлені строки".

відео дня

Як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні від 7 березня, "зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури". Ідеться про заміну людей з точки зору оборонних завдань.

"З квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному", - прокоментував рішення глава держави.

Що відомо про строкову військову службу в Україні?

Строкова служба – це вид військової служби, яка необхідна для набуття практичних навичок та умінь для збройного захисту Вітчизни. Строковики проходять військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин, цих солдатів не залучають до участі у боях на фронті.

На строкову військову службу можуть бути призвані чоловіки з 18-ти до 27-ми років. При цьому призвати зможуть лише у випадку, якщо дозволятиме стан здоров'я і у громадянина не буде права на звільнення чи відстрочку від призову. До повномасштабного вторгнення в Україні двічі на рік проводили призовну кампанію на строкову службу - навесні та восени.

Строки строкової служби для призовників, які мають вищу освіту, становить 12 місяців. Строковики без вищої освіти служать 18 місяців. Громадяни призовного віку добровільно можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Про це повідомляє Полтавський обласний центр ТЦК та СП.

Як писав Главред, 26 лютого Зеленський підписав закон №3600 IX про демобілізацію строковиків на 12 місяців.

За підрахунком генерала Романенка, обов'язково потрібно мобілізувати 250-300 тисяч осіб. Етап, який передбачає мобілізацію перших 300 тисяч осіб до лав ЗСУ, має бути досить швидким, наголосив він.

Нагадаємо, The Washington Post визначив провал мобілізації та стратегічну кризу як головні виклики для Зеленського на 2024 рік. Журналісти зауважували, що відсутність чіткої мобілізаційної стратегії призвела до критики уряду, а серед військовозобов'язаних панує паніка

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