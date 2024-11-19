Демобілізація в Україні: в Раді розповіли про терміни ухвалення законопроекту

В Раді наголосили, що поки що рано говорити про терміни ухвалення законопроекту, який би передбачав демобілізацію військовослужбовців.

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В Раді пояснили, коли приймуть законопроект про демобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Стефанчук:

Законопроект про демобілізацію має пройти юридичну експертизу

Парламент пройде всі процедури максимально швидко, щоб в стислі терміни розглянути законопроект в Раді

Поки що рано говорити про терміни ухвалення законопроекту щодо демобілізації. Після його подання до Верховної Ради документ пройде юридичну експертизу. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону коментуючи терміни прийняття законопроекту про демобілізацію.

"Ми можемо говорити про будь-який законопроект та терміни його розгляду лише після того, як він надійде у парламент", - зазначив спікер. відео дня

Стефанчук зазначив, що законопроекти, які надходять до парламенту, часто потребують значного доопрацювання з урахуванням юридичних аспектів.

За його словами, після подання документу буде проведена юридична експертиза та узгоджено позицію Міністерства оборони.

"Український парламент одразу зробить усе максимально необхідне від нього, щоб цей законопроект якомога швидше потрапив до зали Верховної Ради України", - резюмував політик.

Демобілізація військових - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони України планує завершити роботу над законопроектом про демобілізацію до середини грудня цього року. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

13 листопада Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив законопроект №12147, який пропонував дозволити звільнення зі служби обмежено придатних військових віком до 25 років. Про це розповіла народна депутатка та членкиня цього комітету Соломія Бобровська.

На думку народного депутата і члена того ж комітету Федора Веніславського, вимагати прийняття законопроекту про демобілізацію із встановленням термінів служби в нинішніх умовах може становити загрозу для збереження державності України.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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