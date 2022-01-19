УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля суду

19 січня 2022, 12:48

Один з учасників акції навіть застосував вогнегасник проти правоохоронців.

суд Порошенко
Прихильники Порошенка побилися з поліцією біля суду / УНИАН

У середу, 19 січня, в Печерському райсуді Києва мають оголосити запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку. Прихильники Порошенка, які зібралися поблизу будівлі суду, побилися з правоохоронцями.

Сутичка сталася через спробу мітингувальників розпалити багаття у бочці, повідомляє "УНІАН".

Після цього в учасників акції почали відбирати дрова і буржуйки, а потім розбирати їхні намети. Поліція розпилила сльозогінний газ.

Учасники акції стверджують, що хотіли розпалити вогонь у бочках "для підтримки духу протесту".

На місці зараз чергують представники Національної гвардії, спецпризначенці і поліція. Правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції від наметів.

Реклама

Як повідомляє "РБК-Україна", один із учасників акції навіть застосував вогнегасник проти поліції.

Люди продовжують сходитися до будівлі суду, повідомляє кореспондент ТСН. Там уже встановлена сцена з вуличним екраном. Зазначається, що біля суду перебуває щонайменше 8 вантажівок нацгвардійців.

Петро Порошенко повинен прибути до суду за декілька хвилин до засідання.

Справа Порошенка

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними у держреєстрах – це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили у Стамбулі – він зустрівся із Вселенським патріахом. Потім Порошенко вирушив до Варшави, звідки 17 січня повернувся до Києва.

Одразу у день повернення Порошенка до України 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення поросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави в розмірі 1 мільярда гривень. Проте запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня. Засідання суду заплановане на 14:00.

Вас також може зацікавити:

viber
Петро Порошенко новини України Порошенко новини суд справа Порошенка
Зараз ви переглядаєте новину «Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля суду». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У лютому Україну накриє аномальна погодаУ лютому Україну накриє аномальна погода Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривніРізкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривні Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВ АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причина Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку
13:25

Відмовився спілкуватися російською і не взяли на роботу: в IT-компанії пояснилися за мовний скандал

13:11

"Велике будівництво" Зеленського зведе арени для Євробаскету у Києві та Львові: як вони виглядатимуть

13:00

Гороскоп на завтра, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

12:48

Оля Полякова в червоних ботфортах задерла ноги, лежачи на столі

12:48

Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля судуВідео

Реклама
12:36

Вторгнення Росії в Україну може початися в дуже короткі терміни - БлінкенВідео

12:28

У Росії "відхрестилися" від вторгнення в Україну з Білорусі і закликають позбавити ЗСУ озброєнняВідео

12:27

Всюди кров, скло і розкидані речі: на Закарпатті невідомі розтрощили храмФото

12:08

В Одесі автобус із пасажирами влетів у чотири авто і магазин: водій загинувВідео

11:47

40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗСВідео

11:41

Злата Огневич на архівному фото показала, якою була дитиною

11:41

Батьківські суботи 2022: дати важливих поминальних днів

11:25

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

11:24

Ціни на вершкове масло рекордно підскочили: у чому причинаВідео

11:24

Дієтолог назвала найкорисніші продукти для серця і судин

11:04

Зимові Олімпійські ігри-2022: хто представить Україну, де дивитися і всі подробиці змаганьВідео

10:59

Як виростити гіацинт вдома до свята 8 Березня - всі секретиВідео

10:46

У МЗС РФ назвали "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України

10:39

Винесли медикам у стані клінічної смерті: моторошні подробиці загибелі немовляти у квартирі-смітникуФотоВідео

10:32

"Не міняли з часів СРСР": Зеленська пояснила, чому українці незлюбили нове шкільне менюВідео

Реклама
10:09

Олеся Жураківська в образі Мерилін Монро показала фантастичний бюст в бездонному декольте

10:03

Названо найкраще масло для здоров'я кишківникаВідео

09:56

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:44

На Житомирщині загадково загинула матір двох дітей і бізнеследі – її знайшли мертвою у лісі

09:40

"Омікроном все частіше хворіють 30-річні": лікар назвала нетипові симптоми коронавірусуВідео

09:29

Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

09:28

Ердоган запросив Зеленського і Путіна до Туреччини, щоби залагодити розбіжності

08:36

Різке зростання випадків COVID-19 за добу: в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих

08:24

Спільні перемовини ЄС, НАТО, США, України і Росії – це фантастика – Кулеба

08:21

Якщо почнеться війнаПогляд

07:55

На українців чекає фантастичне літо: синоптик розповів, якою буде погода в червні, липні та серпні

07:18

У ВООЗ розвіяли міфи про штам Омікрон і закликали бути напоготовіВідео

07:12

Астролог розповів, що вважають найважливішим у житті різні знаки зодіаку

06:38

Росія поки блефуєПогляд

06:34

"Ми хочемо миру": Блінкен зробив заяву перед візитом в Україну

06:15

Як змиритися зі смертю мами: 6 порад психологів, які допоможуть пережити втрату

06:10

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

05:40

Смачний пишний омлет на сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:30

Чайник, праску і навіть пральну машину: як очистити будь-яку техніку від накипу

05:28

ПП-2 стане яблуком розбрату між США та ФРН: Берлін не наважиться вдарити по трубі Газпрому – BloombergВідео

Реклама
05:28

Рослини стануть сильними й квітучими: як використовувати картопляний відвар для розсади та будь-яких квітів

05:27

Красиві привітання з Днем чоловіка 2021 - листівки та побажання

04:05

Дієтолог розкрила неймовірну користь квашеної капусти: їсти її можна не всім

03:38

Як правильно їсти і зберігати сир - коментар дієтолога

03:10

Залучите біди і сварки: коли не можна прибирати в будинкуВідео

02:29

"З Водохрещем!"- листівки, душевні привітання і картинки до світлого свята

01:43

Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"

01:02

Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку

00:48

Зірка Сватів зачарувала атмосферними фото з сином і чоловікомФото

00:37

Будуємо плани правильно: лайфхак, який допоможе домогтися всього на світі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти