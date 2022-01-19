Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля суду

Прихильники Порошенка побилися з поліцією біля суду / УНИАН

У середу, 19 січня, в Печерському райсуді Києва мають оголосити запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку. Прихильники Порошенка, які зібралися поблизу будівлі суду, побилися з правоохоронцями.

Сутичка сталася через спробу мітингувальників розпалити багаття у бочці, повідомляє "УНІАН".

Після цього в учасників акції почали відбирати дрова і буржуйки, а потім розбирати їхні намети. Поліція розпилила сльозогінний газ.

Учасники акції стверджують, що хотіли розпалити вогонь у бочках "для підтримки духу протесту".

На місці зараз чергують представники Національної гвардії, спецпризначенці і поліція. Правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції від наметів.

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Як повідомляє "РБК-Україна", один із учасників акції навіть застосував вогнегасник проти поліції.

Люди продовжують сходитися до будівлі суду, повідомляє кореспондент ТСН. Там уже встановлена сцена з вуличним екраном. Зазначається, що біля суду перебуває щонайменше 8 вантажівок нацгвардійців.

Петро Порошенко повинен прибути до суду за декілька хвилин до засідання.

Справа Порошенка

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними у держреєстрах – це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили у Стамбулі – він зустрівся із Вселенським патріахом. Потім Порошенко вирушив до Варшави, звідки 17 січня повернувся до Києва.

Одразу у день повернення Порошенка до України 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення поросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави в розмірі 1 мільярда гривень. Проте запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня. Засідання суду заплановане на 14:00.

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