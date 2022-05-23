ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: в окупантів втрати

Бронетехніка ЗСУ / Фото Reuters

За минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках відбиті 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому в Facebook.

"Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БПЛА типу "Орлан-10" і ворожий літак Су - 25", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку противник не залишає спроб прорвати оборону наших військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів, проте загарбники обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброве.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля в напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському противник вів бойові дії в районі Олександропілля, але зазнав втрат і відступив. Вів наступ у районах Липового та Трипілля, успіху не мав.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізький напрямках відзначається зниження інтенсивності бойових дій. Ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, обстрілює позиції сил оборони. Наносив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу Балтійського флоту, східного і центрального військових округів Росія здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов'янський напрямку, зазначають у Генштабі. Сили оборони відбили спробу наступу в районі населеного пункту Довгеньке.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на Слов'янському напрямку зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, яка не увінчалася успіхом.

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