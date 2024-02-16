Чи будуть ТЦК ночами ходити по квартирах і будинках: адвокат дав роз'яснення

Кабмін в Україні дозволив ТЦК працювати цілодобово - адвокат пояснив, чи вручатимуть повістки вночі або за порушення комендантської години.

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Адвокат дав роз'яснення новим змінам у роботі ТЦК / колаж Главред, фото УНІАН

Після того, як Кабмін дозволив ТЦК (військкоматам) під час воєнного стану працювати в цілодобовому режимі. Як повідомляє портал ТСН із посиланням на свої джерела в цих установах, насправді туди ще не дійшли додаткові роз'яснення з приводу такої зміни.

При цьому дехто з українців розцінив такий дозвіл так - мовляв, нібито працівники ТЦК тепер зможуть ходити вночі по домівках або затримувати порушників комендантської години.

"Наприклад, якщо говорити про ВЛК, то вона не проходить на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще з 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби. Тобто 24\7. А під час дії воєнного стану тим більше", - повідомили "ТСН" в одному з обласних ТЦК.

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За словами представників військкомату, вони відверто не розуміють, що саме мав на увазі Кабмін, дозволивши ТЦК працювати цілодобово. До цього в ТЦК додали, що не планують займатися порушниками комендантської години.

"Це питання поліції", - сказав співробітник ТЦК.

Як вважає адвокат Ростислав Кравець, поки принципових змін для ТЦК не станеться.

"Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи у військкоматах", - каже адвокат Ростислав Кравець.

З приводу можливих нічних рейдів юрист теж налаштований скептично.

"Якщо так трапиться, що представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без рішення слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння, особа має право нікого не пускати. Якщо ж ідеться про подвір'я приватного будинку, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Попадання без згоди є незаконним проникненням", - сказав Кравець.

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Президент Зеленський заявив, що в Україні хочуть розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають мобілізації. За словами президента, зараз дуже важливий діалог між бізнесом і державою в питанні бронювання працівників від мобілізації.

Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий заявив, що працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і в спортзалах, кафе, інших громадських місцях та на вулиці. Однак повноважень примусово доставляти військовозобов'язаних до військкоматів вони не мають.

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