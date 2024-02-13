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Умовний строк не рятує від мобілізації: в Нацполіції дали роз’яснення

Альона Вороніна
13 лютого 2024, 12:15
Чоловіків з умовним строком можуть мобілізувати. Таке рішення суду не означає можливість уникнути мобілізації.
Мобилизация, военный билет, замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе
Умовний строк не рятує від мобілізації/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Нацполіція

Чоловіки з умовними термінами покарання надалі підлягають мобілізації в Україні. Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, повідомляє "Цензор.нет".

"Вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", − заявив він.

Цуцкірідзе висловив думку, що суд, обираючи умови відбування такого покарання, керується тим, що ухилянт є потенційним військовим ЗСУ.

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"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", − додав Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції зазначив, що наявність досудового розслідування і навіть підозри не є приводом не служити. Він додав, що тут треба дивитися на те, який саме запобіжний захід був обраний і чи не обмежує він людину в пересуванні.

Мобілізація в Україні

Раніше в Раді розповіли, коли закон про посилення мобілізації буде прийнято. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, можливо, буде прийнятий Верховною Радою України до кінця лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності через місяць – на початку квітня.

Також раніше боєць ЗСУ висловився про мобілізацію і наголосив, що "люди не розуміють, наскільки драматична ситуація". Військові констатують велику нестачу боєприпасів і людей на фронті.

Нагадаємо, командир "Вовків да Вінчі" розкрив, скільки ще людей необхідно мобілізувати. Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов заявив, що в Україні треба мобілізувати щонайменше ще 250 тисяч людей, адже без цього наша армія просто не зможе воювати проти Росії.

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мобілізація війна в Україні вторгнення Росії
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