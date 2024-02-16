Зібрали 70 тисяч солдатів РФ: в ЗСУ повідомили про нову 'гарячу точку' на фронті

В ЗСУ зазначили, що для наступу на Бахмутському напрямку росіяни застосовують всі можливі види озброєння.

https://glavred.net/ukraine/sobrali-70-tysyach-soldat-v-vsu-soobshchili-o-novoy-goryachey-tochke-na-fronte-10542371.html Посилання скопійоване

В районі міста Часів Яр тривають важкі бої / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Під Бахмутом російські війська активно штурмують позиції українських Збройних Сил, використовуючи більше танків та бронемашин. Крім цього, вони притягнули гармати, ракетні системи залпового вогню та активно використовують керовані авіабомби. Про бої на Бахмутському напрямку розповів речник 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За словами Калашнікова, під Бахмутом росіяни зосередили від 60 до 70 тисяч осіб живої сили.

Він відзначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже складною і напруженою. Противник не припиняє спроб атакувати позиції українських військових, особливо активні бої тривають в районі міста Часів Яр, де в ході наступу росіяни залучають механізовані війська. Також тривають штурми в районі Кліщіївки, Андріївки, а також на напрямках Хромового і Іванівського.

відео дня

"Тобто він (ворог- ред.) намагається хоч десь отримати якусь перевагу над нашими Силами оборони. Однак атаки ми відбиваємо. Навіть в деяких локаціях навпаки - звільняємо позиції від нього, тобто звільняємо нашу територію. Ситуація складна, постійно працює артилерія і FPV-дрони", - констатував прес-офіцер.

Як підкреслив Калашніков, на напрямках, які є пріоритетними для російського командування, окупанти активно використовують артилерію та авіацію.

"Досить непогане вогневе ураження він тримає. Можна сказати, що він підтягнув артилерію безпосередньо на деякі локації, поновив боєзапас. Також постійну підтримку надає РСЗВ. І він ще намагається застосовувати фугасні авіаційні бомби, які хоч і є керованими, але не на стільки точні, як працює "арта", - зауважив він.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив, що бійці бригади перебувають в Авдіївці вже 12 днів і утримують певну територію всередині міста. У цей час у місті тривають маневри Збройних сил України.

Російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку, схожий на той, що вони виконали в Бахмуті навесні 2023 року. Ця ситуація може створити умови, за яких Сили оборони України будуть змушені залишити свої позиції у цьому населеному пункті Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В районі Бахмуту Сили оборони зупинили контратаку росіян біля Хромового. Українським захисникам вдалося знищити частину особового складу Російської Федерації та техніку окупантів. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.