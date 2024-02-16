'Путін йтиме далі': у США назвали катастрофічні наслідки відмови в допомозі Україні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерігає, що відмова Конгресу надати Україні 60 мільярдів доларів допомоги заохотить Путіна до подальшої агресії.

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Провал з наданням допомоги Україні - це подарунок Путіну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Відмова Конгресу в наданні фінансової допомоги Україні на 60 млрд доларів є подарунком для російського президента Путіна. Такий крок може заохотити Путіна до подальшої агресії, а також послужити стимулом для інших авторитарних країн. Про це заявила заявила віцепрезидент США Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Провал з наданням Україні допомоги - це подарунок Путіну", - сказала Гарріс.

Віцепрезидентка підкреслила, що відмова США від підтримки України може стимулювати не лише Путіна до подальших агресивних дій. Вона запропонувала уявити ситуацію, в якій Америка відвернулася від України та не виконала своїх зобов'язань за Вашингтонським договором. За словами Гарріс, такий крок буде сприйнятий Росією як знак слабкості.

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"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою. Якщо ми не покажемо Путіну, що наслідки будуть значними, весь світ буде під загрозою", - зазначила віцепрезидентка.

За її словами, відсутність серйозних наслідків для Росії може послужити сигналом для інших держав, таких як Китай, і означатиме своєрідне "запрошення" до агресії.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Сенат остаточно схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, який передбачає надання 95,3 мільярда доларів. З них для України передбачено понад 60 мільярдів. Законопроєкт направили до Палати представників США.

Крім цього, конгресвумен Вікторія Спартц від Республіканської партії, яка має українське коріння, відмовилася підтримати законопроєкт про виділення 60 млрд доларів США допомоги для України, хоча визнала, що навіть не читала документ. Вона назвала проект "фондом для розкрадання грошей" і закликала надавати більше зброї замість грошей.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що надання допомоги Україні - це інвестиції у власну безпеку. Він також застеріг, що перемога Путіна в Україні послужить прикладом для інших авторитарних лідерів та зробить світ небезпечнішим.

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