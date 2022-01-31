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Данілов заявив про руйнування України через виконання Мінських угод

31 січня 2022, 22:38

Підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до 7 днів.

Олексій Данилов
Олексій Данилов / inform.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України.

Як він розповів в інтерв'ю для Associated Press, домовленості необхідно переглянути.

За його словами, Мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

"Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.

Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів

При цьому, Данілов вважає, що підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до 7 днів.

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"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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Мінські угоди

Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, їх підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія.

У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ і ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав введення перемир'я на Донбасі.


Пізніше після консультації ТКГ був підписаний меморандум про виконання положень Протоколу. Також в документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинці військ на поточній лінії зіткнення і встановленні 30-кілометрової зони безпеки.

У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ і лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.
Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна і низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.

РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками і на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками і стверджує, що вибори на Донбасі можуть бути проведені тільки після того, як територію покинуть війська Росії.

viber
РНБО війна на Донбасі Мінські угоди Олексій Данілов
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