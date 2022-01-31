Данілов заявив про руйнування України через виконання Мінських угод

Олексій Данилов / inform.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України.

Як він розповів в інтерв'ю для Associated Press, домовленості необхідно переглянути.

За його словами, Мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

"Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.

Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів

При цьому, Данілов вважає, що підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до 7 днів.

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"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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