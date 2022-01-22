Визнання Москвою "ЛДНР" і ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

Якщо Росія визнає "ЛДНР", Мінські угоди, на яких наполягає Москва, будуть ліквідовані - російський політик / @vysotskiy.ap

Ініціатива щодо визнання так званої "незалежності" російських анклавів "ЛДНР" з боку Росії є підготовкою їх до іншого статусу, схожого на становище Абхазії та Південної Осетії. Фіксація відчуження окупованих районів Донбасу є найбільшою загрозою для України. Для Росії це дуже небезпечні дії, оскільки вони ліквідують Мінські угоди, на яких наполягає Москва. Однак навряд чи можна сказати, що питання щодо ОРДЛО росіянами вже політично вирішено. Про це заявив російський опозиційний політик, правозахисник Лев Шлосберг.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він розповів про те, що підготовка до політичного визнання російських анклавів "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей підводить їх до статусу Абхазії та Південної Осетії.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуЗа його словами, такий розвиток подій небезпечний не тільки для України, оскільки фіксується відчуження територій, а й для Росії, яка наполягає на вигідному для себе "Мінську". За подібного сценарію Мінські угоди фактично будуть повністю ліквідовані.

"Підготовка до політичного визнання державної незалежності "ДНР" і "ЛНР" – це підготовка до їх іншого державного статусу, у чомусь схожому на статус Абхазії та Південної Осетії... Для Росії це надзвичайно небезпечна дія, тому що вона повністю ліквідує Мінські угоди... Вони припинили для Росії бути, для Путіна особисто, обмежуючим фактором у діях", - зазначив Шлосберг.

Також він додав, що політичне питання, швидше за все, ще не вирішено, оскільки у такому випадку ініціативу не пропонували б від КПРФ.

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"У РФ таке не припускається - або це була б ініціатива партії "Єдина Росія", або взагалі ніхто не питав би думку парламенту... Вочевидь, ситуація розгойдується і нею намагаються маніпулювати - і не тільки всередині Росії", - підкреслив Лев Шлосберг.

Плани у Росії щодо визнання "ЛДНР"

Депутати від Комуністичної партії РФ 19 березня внесли до Державної Думи проект звернення до президента Володимира Путіна про визнання Росією "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, депутати-комуністи просять визнати "утворення" на Донбасі "в якості самостійних, суверенних і незалежних держав" та провести перемовини з керівництвом "ЛДНР" з метою забезпечення правової основи для подальшої співпраці.

Втім, глава МЗС РФ Сергій Лавров на брифінгу за підсумками перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які відбулися 21 січня, сказав, що Москва наразі не планує визнавати "ЛДНР". Причому, за його словами, "ДНР" та "ЛНР" нібито самі відкликали свої результати "референдумів" в обмін на підписання Мінських домовленостей.

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