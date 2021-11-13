Путін відхрестився від мінських угод і відповів на питання про плани вторгнення в Україну

У мінських угодах не сказано про те, що Росія є стороною конфлікту, впевнений Володимир Путін.
Росія не згодна і ніколи не погодиться з тим, що вона є стороною конфлікту на Донбасі, заявив президент Росії Володимир Путін.
Як підкреслив він в інтерв'ю пропагандистській ВДТРК, в мінському комплексі заходів нібито про це не йдеться.
"У мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми такими не є", - зазначив господар Кремля.
Він каже, що Росію часто звинувачують у невиконанні мінських домовленостей, але сформулювати що конкретно, не можуть.
Крім того, Путін назвав алармістськими заяви про те, що РФ готує вторгнення в Україну.
"Я ось цих алармістських заяв не бачив, правда, поки. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали", - додав він.
Раніше The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксували перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.
В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.
Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.
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