Данілов розповів, чи наберуть у війська одномоментно 300 тисяч осіб

Мобілізація в Україні ще раз продовжена, тому, каже Олексій Данілов, кожні два місяці реалізується новий затверджений план по ній.

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Потреби миттєво набрати 300 тисяч чоловік в армію, за словами Олексій Данілова, немає / уоллаж Главред, фото УНІАН

Мобілізація в черговий раз продовжена президентом і парламентом, тому кожні два місяці реалізується новий затверджений план по ній в Україні. Про це секретар Радбезу Олексій Данілов заявив в інтерв'ю порталу NV.

"Кожен день вранці, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору в розташовану поруч армію, — пояснив чиновник.

Потреби миттєво набрати 300 тисяч чоловік в армію, за словами Данілова, немає.

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Також секретар РНБО стверджує, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, що почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і людей похилого віку, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію. Це ж їхня справа - розповідати. Але я можу сказати, що у нас не самотні. випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла — і йдуть на фронт, йдуть далі служити", — пояснив Данілов.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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